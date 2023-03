La UE y Rusia tensan la cuerda en el G-20 de India, que busca arrojar luz sobre la guerra de Ucrania

La Unión Europea (UE) y Rusia han tomado en las últimas hoas posición en dos extremos para depositar su esperanza en que la India, como presidente del G20, use su rol para poner fin a la crisis geopolítica y económica provocada por la guerra en Ucrania, de la que Moscú y Occidente se culpan mutuamente.

La presión se hace sentir sobre Nueva Delhi en el marco de la reunión de Ministros de Exteriores del G20 que tiene lugar hasta hoy en la capital india, y en la que la guerra de un año provocada por la invasión rusa en Ucrania se espera que tenga un espacio central en la agenda.

La posición neutral del Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, que no ha condenado hasta ahora en solitario las acciones rusas, en unas ocasiones es leída como ambivalente y en otras como un apoyo velado al Kremlin, por lo que gran parte de la comunidad internacional espera que la India sirva como puente o paso clave para el aislamiento internacional de Rusia.

No obstante, en un mensaje en vídeo en la inauguración del encuentro, el mandatario indio ha llamado a los jefes de Exteriores del G20 a "mirar más allá" de las tensiones geopolíticas. "Excelencias, se están reuniendo en un tiempo de divisiones globales. Como ministros de Exteriores, es natural que sus discusiones se vean afectadas por las tensiones geopolíticas de hoy en día", dijo. Sin embargo, "como las principales economías del mundo, también tienen una responsabilidad hacia aquellos que no están en esta sala (...) no deberíamos dejar que los problemas que no podemos resolver juntos se interpongan a los que sí podemos dar respuesta", precisó.

El primer ministro indio llamó a los jefes de Exteriores del Grupo de los 20 a trabajar para dar respuesta a los desafíos de seguridad alimentaria y energética, al cambio climático y a la crisis financiera, entre otros problemas.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, puso su confianza en que "la India use su capacidad diplomática para hacer entender a Rusia que esta guerra tiene que acabar", dijo en una interacción con periodistas.

La UE está clara: "la guerra debe ser condenada, Rusia tiene que parar y retirarse", sostuvo Borrell en una reiteración que adelanta la posición del bloque frente a la exigencia de que el G20 condene al unísono las acciones rusas.

Delegados de Exteriores del G20, este jueves, en India. LAPRESSE

La reunión de cancilleres que tiene hoy su jornada culminante está precedida por la reunión de ministros de Finanzas del G20, la semana pasada en la ciudad india de Bangalore, que acabó tras dos días de reuniones sin consenso por el desacuerdo de China y Rusia sobre el asunto de Ucrania.

Rusia aprovechó la misma jornada para dar públicamente su apoyo a la India "en su compromiso de promover una agenda unificadora que restaurará la confianza en la diplomacia multilateral y evitará la fragmentación de la economía global", señaló en una declaración escrita la embajada rusa en la Nueva Delhi.

La muestra de respaldo de Rusia se produce en el marco de la visita del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, para participar en la reunión del G20.

Rusia planea "exponer claramente" sus evaluaciones "sobre la situación actual de seguridad, energía y alimentos", además denunciar las "barreras destructivas que Occidente está multiplicando exponencialmente para bloquear la exportación de bienes que son de importancia crítica para la economía global, incluidas las fuentes de energía y los productos agrícolas".

Lavrov resaltó las posturas de Moscú y Nueva Delhi como posiciones próximas, en tanto que ambos se "oponen constantemente a prácticas neocoloniales como sanciones unilaterales ilegítimas, amenazas, chantajes y otros tipos de presión sobre los Estados soberanos", dijo durante evento en la capital india.

El jefe de la diplomacia rusa aprovechó además para reunirse con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira; el indio, S. Jaishankar, el turco, Mevlüt Cavusoglu.

A la cita de Nueva Delhi han sido invitados los representantes del Grupo de los Veinte, entre ellos Lavrov, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de China, Qin Gang. Además han sido invitadas otras veinte delegaciones, buena parte de ellas representantes de economías en desarrollo y emergentes.

Francia urge a "una paz justa y duradera"

De momento, entre las intervenciones de este jueves destaca la de la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, quien urgió al grupo a que "apele a una paz justa y duradera" en Ucrania, una guerra que consideró carecer de "justificación y basada en mentiras".

Colonna enfatizó que la invasión de Ucrania "ha violado todas las leyes de la guerra y de la humanidad. El G20 debe responder claramente, como ya hizo durante la cumbre de Bali y en la Asamblea de Naciones Unidas". La ministra francesa apeló al mensaje de Bali, el cual, dijo, exhortó "sin equívocos a que, como G20, debemos encontrar la manera de proteger a los más vulnerables en lugar de dejar que la guerra generada por Rusia perjudique a todos".