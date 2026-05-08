Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (Alemania) obliga a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad 

Un atraco a un banco en Alemania ha obligado a activar un fuerte despliegue policial, según han informado varios medios locales. Se ha producido en la localidad alemana de Sinzig, en el distrito de Ahrweilrt, donde según la policía "hay numerosos agentes desplegados en la zona". Por ahora se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas.

Según ha informado el diario alemán Bild, el operativo policial comenzó sobre las nueve de la mañana (hora local), cuando un camión blindado se detuvo frente al banco. En el momento que uno de los trabajadores se bajó para entrar un hombre interceptó al conductor "y lo amenazó".

Posteriormente, un portavoz policial confirmó al mismo diario que "se cree que hay varios perpetradores y rehenes dentro del banco. Uno de los rehenes es el conductor de una furgoneta de transporte de dinero". Las autoridades se encuentran manteniendo negociaciones con ellos.

La zona donde ha ocurrido el atraco es bastante transitada, por lo que desde las autoridades han solicitado a la población que se mantengan en sus casas. Además, se ha pedido precaución con las informaciones que circulan por internet, especialmente a través de las redes sociales.