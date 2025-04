Un comandante advierte del movimiento de las tropas rusas: se están preparando para una nueva ofensiva

Las fuerzas rusas se están preparando para una posible gran ofensiva rusa en abril, ha informado el teniente Voldímir Fokin, comandante de la compañía de la 3ª Brigada de Asalto Separada de Ucrania. Tal y como recoge The New Voice of Ukraine, Fokin señaló el miércoles en la televisión nacional que en las áreas de retaguardia del sector de responsabilidad de la brigada hay entre dos y tres divisiones enemigas.

"Las fuerzas rusas tienen reservas, están adecuadamente tripuladas, han estado en campos de entrenamiento durante más de un mes, preparándose para sus futuras acciones", explicó.

Ante esta amenaza, indicó que Ucrania también está tomando medidas para fortalecer las defensas ucranianas: "Estamos mejorando la ingeniería defensiva de nuestras posiciones, preparando posiciones intermedias. Continuamos capacitando a nuestro personal tanto como sea posible".

Las declaraciones del oficial confirman la advertencia previa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien el 26 de marzo alertó que Rusia planeaba lanzar una nueva ofensiva en las provincias de Sumi y Járkov esta primavera.

El 18 de marzo, Vadym Mysnyk, portavoz del grupo táctico operacional Siversk, informó que cerca de la región de Sumi, un número considerable de unidades rusas, que habían participado en operaciones en la región de Kursk, avanzaban hacia la frontera.

El 20 de marzo, Zelenski reveló que Rusia estaba acumulando tropas en la dirección de Sumi, tratando de expulsar a las Fuerzas de Defensa del óblast de Kursk, aunque las fuerzas ucranianas realizaron maniobras inesperadas en otra dirección.

El 24 de marzo, el portavoz del servicio estatal de la Guardia Fronteriza, Andriy Demchenko, advirtió que grupos rusos de sabotaje y reconocimiento estaban intentando ampliar su "punto de apoyo" en la región de Sumi y trasladar las operaciones de combate desde la región de Kursk al territorio ucraniano.