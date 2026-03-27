Un experto en defensa advierte que ni con el doble de misiles Patriot Europa podría parar todos los ataques: "Nunca puedes protegerlo todo"

Lo mismo que pasa en la economía, donde los recursos son limitados y las necesidades infinitas, ocurre también en el ámbito de la defensa. Proteger cada centímetro de territorio es imposible por mucho dinero que inviertas.

Las guerras que están teniendo lugar en Ucrania y en Oriente Medio están demostrando que la unión de los ataques masivos con drones con las clásicas ofensivas con misiles hace imposible defender con eficacia el 100% del espacio aéreo.

En ese sentido, Justin Bronk, experto en poder aéreo del Royal United Services Institute del Reino Unido, ha asegurado, en declaraciones al medio de comunicación Business Insider, que en la guerra moderna "nunca puedes protegerlo todo".

De hecho, el especialista en defensa ha asegurado que el esfuerzo de Occidente por construir grandes escudos protectores ante ataques aéreos es un planteamiento "erróneo", ya que "es completamente imposible defenderlo todo".

Hay limitaciones que convierten en una misión imposible convertir en infranqueable cada palmo de terreno. No solo se trata del dinero o del personal necesario para llevar a cabo esa utopía, también influye la disponibilidad limitada de sistemas defensivos.

Justin Bronk ha puesto como ejemplo que para defender el 100% del territorio europeo de posibles ataques rusos sería necesario "todo el presupuesto militar europeo y más", algo totalmente inviable, ya que las guerras no se ganan solo defendiéndose, el ataque (y la inversión de recursos en él) es fundamental.

Priorizar qué zonas se defienden y cuáles no

Ni siquiera el doble de misiles Patriot le servirían a Europa para mantenerse totalmente a salvo de ofensivas aéreas rusas. No obstante, ello no significa quedar a merced del potencial enemigo. Lo que se debe hacer, según Bronk, es priorizar qué zonas se defienden y cuáles se dejan más desprotegidas.

"¿Es posible brindar una protección antidrones muy eficaz para áreas u objetos específicos? Sí. ¿Es posible protegerlo todo de esa manera? No", ha expresado al respecto el experto en defensa.