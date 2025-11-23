Europa lanza una contrapropuesta al plan de paz de Trump: estos son los cambios que propone
Estados Unidos y Ucrania mantienen conversaciones este domingo en Ginebra para debatir la propuesta del presidente estadounidense. Su enviado especial ha afirmado que la reunión ha sido "la mejor" hasta el momento.
Europa no está de acuerdo del todo con la propuesta de paz que propone Estados Unidos para terminar con la guerra en Ucrania. Los líderes europeos consideran que algunos de los 28 puntos expuestos por el presidente Trump, no son justos del todo. Por ello, han lanzado una contrapropuesta, como "aumentar el número de soldados", "en tiempos de paz". La agencia Reuters ha tenido acceso al texto íntegro que han remitido los mandatarios, y estos son las principales propuestas.
