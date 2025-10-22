Un medio ucraniano apunta la estrategia de China y Corea del Norte en Rusia, que "soborna" a sus aliados en la guerra

El presidente de China, Xi Jinping, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Pekín, el mes pasado.

Frente a las sanciones occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Moscú se ha apoyado cada vez más en dos socios: China y Corea del Norte. Este último, incluso, le ha proporcionado soldados para luchar junto a las tropas rusas frente a la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas de Ucrania en la regisón rusa de Kursk, ya repelida.

Ahora, el medio RBC-Ukraine ha informado de que China y Corea del Norte se están apoderando gradualmente de las regiones orientales de Rusia. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rusia estaría pagando cada vez más a sus aliados en la guerra contra Ucrania con sus propios territorios.

Las previsiones indican que las inversiones procedentes de China en la región podrían alcanzar el billón de rublos para 2025, la mayoría relacionados con el comercio. Según Viktor Kalashnikov, senador del territorio de Jabárovsk, en 2024 el volumen del comercio ruso-chino aumentó en 5,5 millones de toneladas. Además, en el primer semestre de 2025 creció en otro 36%.

Hasta dos millones de chinos viven ya entre las regiones rusas de Vladivostok y los Urales, donde esta población está experimentando una expansión demográfica progresiva. Esto se debe a la introducción de un régimen sin visados y a otros privilegios producto de acuerdos entre ambos países.

Mientras esto se produce, Pyongyang puesta involucrarse en el desarrollo de la región con el envío de trabajadores norcoreanos. Durante el último año más 15.000 trabajadores procedentes de Corea del Norte han llegado al Lejano Oriente ruso. Sin embargo, el medio ucraniano matiza que estas cifras son las oficiales y que hasta 50.000 trabajadores hen llegado de forma extraoficial. De esta forma, las empresas rusas ya han ordenado 153.000 contratos laborales.

"China y Corea del Norte están tomando gradualmente el control económico de las regiones orientales de Rusia. Así, el país agresor suele 'sobornar' a sus aliados en la guerra contra Ucrania con sus propios territorios", ha afirmado el Instituto de investigaciones de medios de comunicación en el Oriente Medio (MEMRI, por sus siglas en inglés), fundado en febrero de 1998 por el judío Yigal Carmon, un exoficial de los servicios de inteligencia israelíes y el profesor Meyrav Wurmser.

Lo que está claro es que la economía rusa está estancada. El PIB ruso creció un 1,1% en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una ralentización desde el 4% registrado durante el mismo periodo del año anterior, según indicó en agosto el Servicio Estatal Federal de Estadísticas (Rosstat). De hecho, la lectura del PIB del mes de junio era de un 1,2%. Y las cosas no parecen mejorar para Moscú. Este otoño, una de cada diez empresas en Rusia planea recortar personal. Además, se ven obligadas a recortar costos debido a la caída de la demanda, el aumento de impuestos y el encarecimiento de los préstamos.

"Un carácter especial, de aliados"

Putin destacó el mes pasado durante una reunión en China con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que las relaciones entre Moscú y Pyongyang han alcanzado un "carácter especial, de aliados", al tiempo que ha ensalzado de nuevo el envío de soldados norcoreanos para apoyar a las tropas rusas.

"Recientemente, las relaciones entre nuestros países han adquirido un carácter especial, de confianza y amistad, de aliados", manifestó Putin al inicio de su encuentro con Kim en la capital del gigante asiático, donde ambos estuvieron presentes en un desfile militar en conmemoración del final de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.