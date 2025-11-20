Un polémico diputado belga, obligado a callarse tras 23 horas seguidas de discurso para retrasar una ley

Vincent Van Quickenborne, en sus tiempos como ministro de Justicia de Bélgica, en la Cámara de Representantes de Bruselas, el 24 de octubre de 2024.

Es una escena conocida en Estados Unidos, pero insólita en Europa: un diputado belga ha pasado 23 horas seguidas hablando ante la comisión de Finanzas del Parlamento federal belga, para sumar casi 45 horas en varias sesiones consecutivas, con el objetivo de retrasar la adopción de una ley que permitiría a las autoridades fiscales cruzar datos bancarios y de patrimonio con más agilidad. Filibusterismo, se llama esto.

Finalmente, y tras avisarle de que incurría en repeticiones, el presidente de la comisión ha terminado por retirarle la palabra al exministro de Justicia y diputado liberal flamenco Vincent Van Quickenborne a las 13.00 hora local de ayer, miércoles, poniendo fin a una intervención que había arrancado el martes.

En total, Van Quickenborne ha acaparado cinco sesiones de la comisión desde el pasado 21 de octubre, para desesperación del resto de diputados y sorpresa de la prensa belga.

En la última y maratoniana sesión, que aderezó con pizzas, gofres y yogures, recurrió a maniobras dilatorias como repasar el árbol genealógico completo de otro diputado de su partido o elogiar a las personas encargadas de redactar las actas de las reuniones.

El político denuncia que el proyecto de ley del Gobierno, y en concreto la enmienda sobre "datamining" de la normativa fiscal, eliminaría el secreto bancario e instauraría la presunción de culpabilidad, pues se analizarían esos datos de forma automática incluso aunque no exista sospecha de fraude.

Pretendía obstruir la tramitación del texto para que no pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Mafias, secuestros, orina y policía

Ya en su época como ministro, Van Quickenborne protagonizó varias noticias llamativas, como tener que vivir especialmente protegido debido a un presunto plan de la mafia para secuestrarle o presentar la dimisión tras un escándalo conocido en Bélgica como el Pipigate: El entonces ministro celebraba su 50 cumpleaños con una fiesta en una residencia privada en agosto de 2023 y algunos de sus invitados orinaron en varias ocasiones sobre un furgón de policía aparcado enfrente de la vivienda del político.

Posteriormente, según la grabación de las cámaras de seguridad, el propio ministro salió a la calle con otro amigo de madrugada, tocó la puerta de la furgoneta, se rió y aparentemente gesticuló como si también miccionara.

Entonces dijo que se malinterpretó la grabación. Explicó que empujó la puerta de la furgoneta para cerrarla, porque estaba abierta, y aseguró que los gestos se debían a que estaba haciendo "air guitar" (simular que se toca la guitarra sin instrumento) porque es aficionado al heavy metal. Un mes después, dimitió.