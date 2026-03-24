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Von der Leyen avisa de un mundo "brutal e implacable" y urge a Europa a blindarse con aliados como Australia
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Von der Leyen avisa de un mundo "brutal e implacable" y urge a Europa a blindarse con aliados como Australia

La presidenta de la Comisión Europea advierte de un escenario global cada vez más inestable, con amenazas como la desinformación, la dependencia económica o el cambio climático, y defiende reforzar la cooperación internacional.

Israel Molina Gómez
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der LeyenEFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado una de las advertencias más contundentes de los últimos meses sobre el momento que atraviesa el mundo. Desde el Parlamento australiano, la dirigente alemana ha dibujado un escenario internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y la erosión de las reglas que durante décadas han sostenido el equilibrio global. 

"El mundo en el que vivimos es brutal, duro e implacable", afirmó, en un discurso que refleja la creciente preocupación en Bruselas por el rumbo de la situación internacional.

Von der Leyen subrayó que Europa se enfrenta a "un momento peligroso", en el que muchas de las certezas del pasado han dejado de ser válidas. La globalización, las alianzas tradicionales o incluso la idea de seguridad territorial están siendo cuestionadas por un contexto en el que las amenazas ya no entienden de fronteras. 

En este sentido, advirtió de que la distancia geográfica, que históricamente ha protegido a países como Australia, ha dejado de ser un factor determinante. "Actores maliciosos pueden alcanzar nuestras fronteras sin salir de las suyas", señaló, en referencia directa a fenómenos como los ciberataques, la desinformación o la injerencia extranjera.

Un mundo sin refugios seguros

En este escenario, la presidenta de la Comisión Europea defendió con claridad la necesidad de reforzar las alianzas estratégicas. A su juicio, la seguridad de Europa y la de Australia están cada vez más conectadas, no solo en el ámbito militar, sino también en el económico y tecnológico. 

"Cuando estamos lado a lado somos más fuertes", afirmó, en un mensaje que busca consolidar un eje de cooperación entre ambos bloques en un momento de creciente competencia global. Esta visión se ha materializado, además, en la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia tras casi una década de negociaciones, un pacto que eliminará aranceles y facilitará el intercambio de bienes y servicios.

Von der Leyen también puso el foco en los riesgos derivados de una dependencia excesiva de determinados países, en una referencia implícita a China, y defendió la necesidad de diversificar las cadenas de suministro para garantizar la seguridad económica e industrial. 

Nuevos desafíos y horizontes

A este desafío se suma el impacto del cambio climático, que, según advirtió, ya está "devastando" comunidades en Europa y exige una respuesta coordinada a nivel internacional. La transición energética, en este sentido, se perfila como uno de los pilares de la cooperación entre la UE y Australia.

El mensaje de fondo es claro: el mundo ha cambiado, y Europa debe adaptarse a una nueva realidad en la que la estabilidad ya no está garantizada. En ese contexto, la apuesta por alianzas sólidas, abiertas y basadas en reglas se presenta como una de las pocas certezas que quedan.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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