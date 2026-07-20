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Aitana, Arde Bogotá, Ana Mena o Lola Índigo estarán en la fiesta de la selección en Cibeles
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Aitana, Arde Bogotá, Ana Mena o Lola Índigo estarán en la fiesta de la selección en Cibeles 

Ya está todo preparado para recibir a los campeones del mundo en Madrid y no podía faltar 'Superestrella'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Aitana en la celebración de la Eurocopa 2024
Aitana, en la celebración de la Eurocopa 2024Europa Press via Getty Images

España está de fiesta después de la victoria ante a Argentina que ha convertido a la selección de nuevo en campeona del mundo. En las últimas horas se han sucedido las celebraciones por todos los rincones de España y, por supuesto, en Nueva York, donde los jugadores han disfrutado en el campo y en el vestuario de este momento histórico. 

Esa fiesta no ha hecho más que empezar y en Madrid ya se está preparando todo para recibir a los campeones del mundo por todo lo alto. Los futbolistas serán homenajeados de nuevo en la plaza de Cibeles, donde habrá música desde las seis de la tarde, cuando se podrá acceder a la zona. 

La federación ya ha ido desvelando a algunos de los artistas que pondrán la nota musical al evento. Entre ellos, los dj Barce, Álex Martini y DJ Pawly, que serán los encargados de dar el pistoletazo de salida al espectáculo. 

A las siete llegará uno de los platos fuertes de la tarde, Arde Bogotá, que se convirtieron en la banda sonora de muchos jugadores durante la Eurocopa 2024 con Los perros y han querido animar de nuevo a la selección. 

"Soltaron a los perros para nosotros en la Euro. Y nos dieron suerte. Los volvieron a dejar salir en este Mundial. Y repetimos buen resultado", ha comentado la selección en sus redes, donde irán desvelando más artistas que acompañarán esta tarde a La Roja.

Pero la cosa no termina ahí, la Cadena Ser ha adelantado que habrá más artistas celebrando el histórico triunfo entre los que están Ana Mena, Lola Índigo, Viva Suecia y, por supuesto, Aitana. 

Superestrella ha sido el himno no oficial de la selección en este Mundial, sonando en todos los partidos después de cada victoria. Además, Aitana es una fan declarada de la selección y en 2024 ya participó en la fiesta de celebración en Cibeles después de que España ganara la Eurocopa. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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