Benidorm Fest 2025, segunda semifinal en directo: actuaciones, canciones y finalistas 

Votos en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025

A diferencia de ediciones anteriores del Benidorm Fest, en esta de 2025, los votos que consiga cada concursante no se darán a conocer. Los aspirantes a representar a España en Eurovisión no conocerán los votos totales que han obtenido en estas rondas previas. Este ajuste parte con el objetivo de no interferir en las preferencias del público de cara a la votación de la gran final del próximo sábado 1 de febrero.