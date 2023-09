El PP tratará de seducir (otra vez) al PNV esta semana para evitar el fracaso de Feijóo

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) es claro: no, no, no y no. Pero el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no se rinde. Después de reunirse la semana pasada para sellar su alianza de investidura con la extrema derecha de Vox, que los abandonaron en la votación para la Mesa del Congreso; y al mismo tiempo insistir al PSOE de que le apoye, los populares volverán a insistir al PNV para rascar los cuatro diputados que le faltan para llegar a los 176 necesarios para investir al gallego.

Lo intentarán de nuevo este jueves a partir de las 11:00 en un nuevo encuentro con Aitor Esteban que correrá a cargo de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, según informa el medio especializado en información parlamentaria Demócrata. En el mismo Gamarra volverá a presentar las propuestas de su partido en cuanto a Pactos de Estado para una eventual legislatura con el PP al mando.

Los vaivenes han desconcertado a varios barones del PP, según pudo constatar El HuffPost, ya que las posiciones del candidato popular han ido y venido varias veces en un mes que parece alargarse avanza lentamente sin que se atisbe ninguna posibilidad de éxito en el proceso de investidura del 26 y 27 de septiembre.

Especialmente desconcertantes para las filas conservadoras han sido las declaraciones de ida y vuelta sobre Junts, la formación independentista capitaneada por Carles Puigdemont. Mientras que antes de las elecciones del 23J era tildada de "golpista" por los de Génova 13, después afirmaron que era "un partido cuya tradición y legalidad no están en duda", en un cambio de opinión que buscaba sumar sus apoyos. Otro intento tan infértil como el del PNV que Feijóo ha descartado de manera definitiva.

Una semana más, al PP le faltan los apoyos necesarios a poco menos de dos semanas del debate. Una semana más Feijóo tratará de ganar a las damas con las reglas del ajedrez, ya que todo apunta a que mientras que tenga de su lado a la extrema derecha, los jetzales mantendrán su no rotundo.

Sumar y el BNG

Aparte de con el PNV, los populares mantendrán su ronda de consultas con otras formaciones. Este martes a partir de las 10:00 Carlos Rojas (PP) se reunirá con la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois. Por otro lado, el PP se mantiene a la espera de que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y su diputado, Néstor Rego, decidan si los reciben para escuchar sus propuestas.