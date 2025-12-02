Encuesta | ¿Crees que Sánchez puede recuperar el apoyo de Junts con el paquete de medidas?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; en una imagen de archivo durante un encuentro en Moncloa.

Dispuestos a no perder la guerra en Waterloo. El Gobierno de coalición ha tomado medidas ante la retirada de apoyos de Junts y el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que se aprobará un real decreto que contendrá un paquete de medidas que conforman varias de las demandas realizadas por los posconvergentes catalanes.

En este sentido, Sánchez ha asumido lo que él mismo ha definido como "incumplimientos" y "retrasos" con la formación dirigida por el expresident Carles Puigdemont, en varias entrevistas (en RAC-1 y en 'Café d'idees') en las que no ha ocultado que su intención es recuperar la confianza, pese a tener muy claro que "el diálogo está roto".

Desde El HuffPost queremos conocer vuestra opinión. ¿Crees que este nuevo giro de Pedro Sánchez con un paquete de medidas para acelerar o materializar el cumplimiento del acuerdo político con Junts servirá para recuperar su apoyo? O, por lo contrario, ¿la ruptura de los de Puigdemont está más motivada por el auge de la ultraderecha de Aliança Catalana y el temor de Junts a perder votos en ese espectro político? ¡Vota en nuestra encuesta!

