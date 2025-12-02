Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Plantean a Pedro Sánchez qué pasaría si Feijóo y Puigdemont pactasen: deja un "ojalá" con trampa
Política
Política

Plantean a Pedro Sánchez qué pasaría si Feijóo y Puigdemont pactasen: deja un "ojalá" con trampa

Esta no la han visto venir ni en Génova 13 ni en Waterloo.

Antón Parada
Antón Parada
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente de Junts y 'expresident', Carles Puigdemont; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente de Junts y 'expresident', Carles Puigdemont; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

Pedro Sánchez ha concedido este martes dos entrevistas con un claro guiño a un socio habitual que tras enésimas amenazas ha acabado retirando el vital apoyo parlamentario al Gobierno de coalición. Primero en las ondas de la radio catalana de RAC-1, luego en el magazine de 'Café d'ideès' de Gemma Nierga en 'La 2', pero ambas con un titular clave en las primeras entrevistas de Sánchez tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos por su presunta implicación en el 'caso Koldo'. 

Ni la condena por revelación de secretos al ya exfiscal general del Estado ni la concentración del PP del domingo en el Templo de Debod, ni tan si quiera las declaraciones del propio Ábalos -que las ha habido, con advertencias y toques claros- han sido los puntos claves de una jornada que quedará marcada por la aprobación de un paquete de medidas para contentar a Junts que están ya sobre la mesa en la reunión del Consejo de Ministros.

Con todo, en los compases finales de la entrevista de Sánchez en 'El món de RAC-1', el periodista Jordi Basté le ha hecho una pregunta relacionada tanto con la ruptura de Junts, como con la escena vista en la explanada del templo egipcio, muy cerca de la calle Ferraz -donde los congregados contra el PSOE coreaban otro tipo de consignas-. Sánchez ha sido preguntado por un escenario que supondría el punto y final del Ejecutivo de coalición progresista. 

¿Y si acabase produciéndose un pacto entre Feijóo y Puigdemont?, ¿y si la próxima llamada de apoyo de la derecha española a la catalana no se tradujese en el rechazo de Junts y acabasen dando los votos que necesita al PP para una moción de censura?

'What if...': ¿Feijóo y Puigdemont, apoyándose?

El presidente del Gobierno no ha evitado responder a la que sería la alianza que le habría dado a Feijóo las llaves de la Moncloa -si quisiera ser presidente y Vox pasase por el aro de ese extraño pacto o 'Majestic 2.0'-. De hecho, ha contestado al momento con una reacción cargada del estilo de Sánchez. Ironía y defensa de las políticas impulsadas en dosis idénticas. Quizás, más ironía. 

"Es el objetivo de esta legislatura"

"Ojalá ocurra", ha contestado Sánchez ante la posibilidad de que se fraguase un acuerdo político entre el Partido Popular y los posconvergentes aglutinados en Junts. No se ha quedado ahí y ha explicado o desarrollado esa idea. ¿Por qué? Porque "eso querría decir que la amnistía y la normalización política han funcionado", ha asegurado poniendo el foco en el que el Gobierno considera que ha sido uno de los pilares de las políticas realizadas -a través de medidas como la amnistía, cesiones de competencias... etc-. Y ha sentenciado: "Es el objetivo de esta legislatura". La normalización en Cataluña, claro, no el ver al PP gobernando en Madrid, otra vez, gracias a la derecha catalana.

Antón Parada
Antón Parada
