Informe de la UCO trama Koldo, en directo: última hora de Santos Cerdán, Pedro Sánchez y reacciones del caso

Feijóo descarta una moción de censura de momento: "Parece ser que han comenzado robando en las primarias y no han parado de hacerlo"

"Quiero transmitirle a los españoles que sigan confiando en el sistema democrático y en el sistema judicial", ha dicho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "Parece ser que han comenzado robando en las primarias y no lo han parado de hacer", ha señalado sobre las informaciones relativas al informe de la UCO. "Somos perfectamente conscientes del momento excepcional que estamos viviendo, que somos un partido de Estado y que así nos vamos a seguir comportando", ha subrayado. "Si alguien tenía dudas de nuestra manifestación, de que considerábamos que había una trama mafiosa detrás del partido del Gobierno y del Gobierno se han disipado", ha añadido en alusión a la concentración que convocó el PP el pasado domingo.



Preguntado sobre la hipotética convocatoria de una moción de censura, el líder del PP ha dicho "no voy a hacer ninguna valoración", pero ha advertido a "sus socios" que "sabrán lo que están haciendo" y ha pedido disculpas a los españoles, indicando que le avergüenza lo ocurrido. También ha asegurado que van a esperar a que se sucedan los siguientes días: "Vamos a esperar a los anexos, vamos a esperar a las piezas que faltan. No vamos a precipitarnos. No somos Sánchez, no hemos venido a la política a hacer lo que hace Pedro Sánchez y su cuadrilla".