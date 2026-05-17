Última hora de las elecciones de Andalucía, en directo: Montero reconoce que los resultados del PSOE "no han sido buenos"
Los partidos ya reaccionan a los resultados electorales del 17-M.
Muchas gracias por habernos elegido para seguir esta noche electoral, que se ha desarrollado finalmente con sorpresas. Pese a lo que vaticinaban los sondeos electorales a pie de urna, el PP pierde su mayoría absoluta y dependerá de Vox para seguir gobernando la Junta de Andalucía.
El PSOE se descalabra y Adelante Andalucía registra un resultado histórico que deja a Por Andalucía con el semblante serio.
Ahora tocará seguir las conversaciones para formar gobierno y, como siempre, toda la información política y la última hora la podrás seguir aquí, en El HuffPost.
Una nueva noche de fracaso electoral ha vuelto a golpear este domingo al Partido Socialista en Andalucía. La comunidad que durante décadas ha sido uno de los grandes bastiones del PSOE ha confirmado de nuevo el profundo desgaste de una formación incapaz de revertir su caída territorial.
El presidente de la Junta de Andalucía y ganador de las elecciones del 17M, Juanma Moreno, ha asegurado que el PP no ha sacado matrícula "pero sí sobresaliente".
"El primer objetivo, ser el preferido de los ciudadanos de Andalucía, lo hemos cumplido. El segundo objetivo que teníamos, que no es fácil en una comunidad tan grande como la nuestra, era ganar en las ocho maravillosas provincias andaluzas. En las ocho el PP ha sido el ganador. Del tercer objetivo nos hemos quedado muy cerquita, a dos escaños. La ley D'Hondt a veces nos favorece y a veces nos perjudica".
"Los ciudadanos nos colocan en la oposición y la ejerceremos con toda nuestra iniciativa, capacidad y movilización para conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía: sus servicios públicos. El PP ha bajado, pero tenemos que redoblar los esfuerzos porque somos conscientes de que la ciudadanía vive en primera persona ese deterioro y afecta a la igualdad de oportunidades. Saben que el PSOE hace la oposición con rigor, planteando respuestas y propuestas e intentando contribuir a que los ciudadanos sean los que ganen siempre".
"No son buenos resultados. El PSOE siempre que concurre sale a ganar y busca concitar la confianza de la mayoría social. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan en las urnas. Este es un partido que aprende".
Algunos lectores de El HuffPost ya comparten con la redacción sus primeras impresiones. Un ejemplo de ello es Gaby, que escribe: "La extrema derecha y la derecha extrema gana, arrasa. Pierden los ciudadanos y las ciudadanas andaluces". "Gana la derecha, pierde Andalucía", incide otro lector que firma como Egv. Y por último, un anónimo, incide: "Los ricos ganan, pierde el pueblo".
Puedes hacer llegar tu análisis respondiendo a esta pregunta (pincha aquí si no te carga el módulo):
"De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes de ello, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Hoy podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP. Aun no hemos conseguido echarles. Pero hoy también podemos decir que una fuerza de izquierda alternativa y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias. Tiempo al tiempo. Porque les vamos a superar en todas las provincias".
Cuartas elecciones del ciclo electoral y cuarta ocasión en la que Vox ha mejorado sus resultados en las urnas, aunque ligeramente. Este 17-M en Andalucía la formación de ultraderecha, con Manuel Gavira como candidato, ha cosechado 15 diputados, cifra con la que mejora en uno su resultado de 2022.
"El resultado electoral de Por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al PP de la Junta. Trasladamos nuestra preocupación por el continuado deterioro de los servicios públicos que va a haber".
El candidato de Vox a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, se ha dirigido al presidente Juanma Moreno. "Hay que felicitarle a él y al PP. Lo que esperamos es que escuchen. Esperamos que el PP escuche a los andaluces. Han hablado claro y le han dicho al Gobierno de Andalucía qué es lo que quieren, y lo que quieren es prioridad nacional".
"Los andaluces han hablado claro y le han dicho al Gobierno de Andalucía qué es lo que quieren: quieren más campo, más agricultura, más ganadería y más pesca. Devolveremos a los barrios y a las calles de Andalucía más seguridad y más prosperidad. El próximo Gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común".
Con un escrutinio del 97%, el PP se conforma con 53 escaños, cinco menos que hace cuatro años y casi dos puntos por debajo en porcentaje de voto (-1,73%). Con una mayoría absoluta fijada en 55, Moreno Bonilla se ha quedado a dos representantes de lograr el resultado que ansiaba para no depender de Vox en la próxima legislatura.
No hubo mayoría absoluta. El PP de Juanma Moreno Bonilla ha ganado este domingo las elecciones en Andalucía pero se queda sin la mayoría absoluta que cosechó en la pasada legislatura. Una situación que le obliga, por tanto, a buscar socios para superar la investidura y revalidar su cargo.
El diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado uno de los análisis más compartidos de la noche electoral en Andalucía tras decir "tres cosas" cuando se llevaba escrutado algo más del 70% de los votos.
Primera crónica de la noche electoral. Héctor Juanatey analiza el auge de Adelante Andalucía, que supera a Por Andalucía y da la sorpresa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha reaccionado a los resultados provisionales de las elecciones andaluzas de este 17-M. A su manera, ha felicitado al presidente de la Junta de Andalucía, que ha ganado los comicios pero sin conseguir su ansiada mayoría absoluta. "Juanma Moreno ha conseguido arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más".
"Felicidades por cambiar el destino de tu tierra, que ahora es más emprendedora, fuerte y auténtica. Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas de su entorno y colaboradores".
PP: 53 escaños (-5).
PSOE: 28 escaños (-2)
Vox: 15 escaños (+1).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 5 escaños
La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Baza (Granada) ha acordado suspender la ejecución de la medida que preveía la anulación "al azar" de un voto correspondiente a la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo.
La decisión llega tras la denuncia presentada por la cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, quien depositó su papeleta en la urna de dicha mesa pese a figurar inscrita en el censo de la Mesa 2.
PP: 53 escaños (-5).
PSOE: 28 escaños (-2)
Vox: 15 escaños (+1).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 5 escaños
PP: 53 escaños (-5).
PSOE: 28 escaños (-2)
Vox: 15 escaños (+1).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 5 escaños
Vox ha logrado un 'sorpaso' en votos sobre el PSOE-A en la provincia de Almería al 91,46 % del escrutinio en las elecciones al Parlamento de Andalucía, situándose como la segunda fuerza política en esta circunscripción.
Le quedan aún dos escaños para conseguir la victoria rotunda.
PP: 53 escaños (-5).
PSOE: 28 escaños (-2)
Vox: 15 escaños (+1).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 5 escaños
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 28 escaños (-2)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 5 escaños
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
Con el 64,95% escrutado Adelante Andalucía, el cual dirige José Ignacio García, conseguiría 8 escaños frente a los 4 de Por Andalucía, cuyo líder es Antonio Maíllo.
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
"Si Adelante Andalucía finalmente logra 8 escaños será una magnífica noticia y, una vez más, muestra el camino a seguir. Campaña fresca, candidato ligado al terreno, lenguaje propio y autenticidad. La política también va de sonar, hablar y parecer del lugar que dices representar", ha señalado en sus redes sociales el reconocido economista.
En el Partido Popular continúan expectantes mientras vigilan el recuento y esperan la mayoría absoluta aunque aún necesitan tres escaños. Vox sube tres escaños, mientras que en Por Andalucía se quedan en cuatro al perder uno.
Con el 53,69% escrutado...
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 28 escaños (-2)
Vox: 17 escaños (+3).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
PP: 52 escaños (-6).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
PP: 51 escaños (-7).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 16 escaños (+2).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
Quienes celebrarán esta noche los resultados, si todo sigue igual, serán los de Adelante Andalucía, una de las sorpresas de esta cita.
PP: 51 escaños (-7).
PSOE: 29 escaños (-1)
Vox: 17 escaños (+3).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 3 escaños (-1).
Noche triste para los socialistas. Con el 33,74% escrutado el PP consigue la victoria mientras que los socialistas se quedan en su peor resultado histórico. Destaca también Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños.
PP: 51 escaños (-7).
PSOE: 30 escaños
Vox: 17 escaños (+3).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 3 escaños (-2).
En El HuffPost queremos saber qué opinas del resultado de esta noche electoral en tiempo real con nosotros. Comparte aquí tus impresiones sobre el resultado de las elecciones y seleccionaremos los mejores comentarios desde la redacción.
PP: 49 escaños (-9).
PSOE: 31 escaños (+1).
Vox: 18 escaños (+4).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 3 escaños (-2).
El PP seguiría sin conseguir la mayoría absoluta pues le quedarían seis escaños.
PP: 48 escaños (-10).
PSOE: 32 escaños (+2).
Vox: 18 escaños (+4).
Adelante Andalucía: 8 escaños.
Por Andalucía: 3 escaños (-2).
Con el 10% escrutado el PP ganaría las elecciones en Andalucía, aunque aún es pronto para anticipar posibles resultados.
Los sondeos vaticinan un batacazo en el PSOE mientras que en el Partido Popular vigilan de cerca la mayoría absoluta.
PP: 47 escaños (-11).
PSOE: 33 escaños (+3).
Vox: 18 escaños (+4).
Adelante Andalucía: 7 escaños.
Por Andalucía: 4 escaños (-1).
El partido que según los sondeos será uno de los que más sufrirán en estas elecciones lee "con cautela" el aumento de la participación en las elecciones de este domingo.
PP: 45 escaños
PSOE: 35 escaños
Vox: 18 escaños
Adelante Andalucía: 7 escaños
Por Andalucía:: 4 escaños
PP: 44 escaños
PSOE: 39 escaños
VOX: 19 escaños
Adelante Andalucía: 6 escaños
SALF: 0 escaños
Cierran todos los colegios electorales afectados por incidencias y comienza el recuento.
La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha revelado este domingo tras votar en las elecciones andaluzas que tiene cáncer, en respuesta a una usuaria de la red social X que le preguntó de qué iba "disfrazada" al ver una foto de ella con un pañuelo en la cabeza junto a una urna.
Juanma Moreno ha asegurado este domingo que está "satisfecho" con el aumento de la participación registrado en todas las provincias andaluzas, aunque ha dicho que hay que esperar al resultado porque "está todo abierto".
Si los sondeos concuerdan con los resultados de esta noche, el PP liderado por Juanma Moreno obtendría la mayoría absoluta, mientras tanto, el PSOE se quedaría en su peor resultado histórico.
A partir de ahí comenzaremos a conocer los primeros resultados.
Algunos de ellos aún permanecen abiertos debido a una incidencia, por lo que cuando cierren comenzarán a conocerse los primeros resultados, que se espera que vayan algo avanzados.
La dirección nacional del PP apela en este momento a la prudencia pero ve posible que su candidato, Juanma Moreno, pueda conseguir mayoría absoluta, según han indicado fuentes de la cúpula del partido a EuropaPress.
Con un 48,07%, aunque ha subido más de ocho puntos con respecto a las anteriores autonómicas.
Manuel Gavira, quien ha votado esta mañana en Cádiz, ha llegado a las ocho de la tarde para seguir la jornada electoral.
En Por Andalucía ya tienen a su candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en la sede de IU Andalucía en Sevilla para seguir el desarrollo de la noche electoral y los ansiados resultados.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este domingo viendo los resultados de las elecciones de Andalucía desde la sede del partido en Madrid, a la espera de una posible victoria de su compañero de partido, Juanma Moreno.
No habrá resultados oficiales hasta las 20:43 debido a una incidencia ocurrida en algunos colegios electorales de Sevilla, Málaga y Cádiz, donde cerrarán más tarde de lo previsto.
Las encuestas y estudios demoscópicos podrán difundirse desde las 20:00 horas, momento en el que la gran parte de colegios echará el cierre.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el resto de su equipo ya se encuentran reunidos en la sede del PSOE para conocer los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo.
Sin embargo, no se permite difundir datos del escrutinio hasta las 20:43 horas debido a una decisión de la Junta Electoral.
Sobre las 20:00 horas, momento en el que cerrarán los colegios electorales y comenzará el escrutinio.
Según los datos provisionales, la provincia con más participación es Córdoba, con un 55,12%, es decir, un 6,64% más que en 2022.
Con el 99,99% del censo comunicado la participación a las 18.00 es del 52,15%.
Antonio Sanz ha dicho este domingo que "no se pueden incorporar" datos del escrutinio hasta que "cierre el último colegio electoral", en referencia al colegio sevillano que cerrará a las 20:43 horas.
Con el 91,59% la participación en las elecciones andaluzas a las 18:00 es siete puntos y medio más alta que en 2022.
La mayor participación por ahora se ha registrado en Terque, un municipio almeriense de 400 habitantes, donde ha acudido a las urnas el 59,5% del censo.
En el caso del Parlamento andaluz, compuesto por 109 escaños, la mayoría absoluta se sitúa en 55 diputados. En los comicios de 2022, los populares consiguieron por primera vez una mayoría absoluta en Andalucía, lo que permitió a Juanma Moreno seguir al frente de la Junta sin depender de pactos con otros partidos.
Se espera que a las 18:00 horas salga el último dato de participación provisional antes del cierre de los colegios electorales programado para las 20:43 de la tarde.
El cabeza de lista de Vox por Sevilla Javier Cortés, ha denunciado este domingo una presunta agresión a apoderados de su formación en el barrio sevillano de La Oliva y ha relacionado este episodio a la "extrema izquierda violenta".
Cortés ha asegurado que apoderados de Vox habrían sufrido una agresión durante la mañana de la jornada electoral "por parte de los de siempre", en alusión, según ha dicho, a la "extrema izquierda violenta".
La Junta Electoral de Cádiz (JEC) ha decidido ampliar en diez minutos, es decir, hasta las 20:10 horas, el horario de cierre del colegio electoral ubicado en el CEIP La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz) por una demora en la constitución de una mesa electoral.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado este domingo que la Junta Electoral de Andalucía (JEA) no permitirá difundir datos del escrutinio hasta las 20:43 horas, pero sí sondeos a partir de las 20:00 horas.
La participación en las elecciones andaluzas a las 14:00 de la tarde ha ascendido al 37,23%, casi tres puntos por encima que en 2022. Casi 2,2 millones de personas han votado ya en la comunidad autónoma. El próximo dato de participación se publicará a las 18:00.
La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas este domingo en la apertura de los colegios andaluces, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.
Fernández, que ha ejercido su derecho al voto en Baza (Granada), ha explicado que a las 09:46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitados en las ocho provincias andaluzas. Sevilla y Cádiz son las que han registrado, ha dicho, esas "incidencias menores" en la apertura.
El delegado del Gobierno ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20:00 horas, de los votos a las distintas Juntas Electorales de zona para su recuento.
Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha informado durante una rueda de prensa en la isla de la Cartuja de Sevilla, que se está calebrando una jornada electoral con absoluta normalidad. "No se han registrado incidentes destacables", ha asegurado.
No obstante, la Junta Electoral de Cádiz, ha informado que un instituto del municipio de El Puerto de Santa María, cerrará con 10 minutos de retraso por una pequeña incidencia.
El candidato de Voz, Manuel Gavira, ha sido el último candidato en ejercer su derecho al voto este 17-M. Lo ha hecho en Cádiz y más allá de animar al electorado a votar, lo ha pedido para que el Gobierno "deje de ser una figura decorativa y que no afronte nuestros problemos. Los andaluces nos merecemos ser más", ha insitido ante los medios de comunicación que se encontraban en el colegio electoral.
La participación en las elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo asciende a un 15,05% a las 11:30 de la mañana, según la web oficial de la Junta de Andalucía. El dato es casi idéntico al de las elecciones de 2022.
La candidata al PSOE-A, María Jesús Montero ha mandado un mensaje "muy claro": "Es un día importantísimo". La exvicepresidenta del Gobierno ha animado a todos los andaluces a votar.
"Siempre nos preocupa que la participación sea bajo", "por eso lo más importante es que la gente acuda a las urnas y vote por el cambio", ha insistido. Además, la candidata ha aclarado que de momento, no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que lo hará a lo largo del día.
Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía y actual presidente autonómico, ha ejercido su derecho a voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 11:00 en punto de la mañana de este 17-M.
"Quiero agradecer a todos la intensa y esperanzadora campaña", ha comenzado el presidente ante los medios de comunicación que se encontraban a las puertas del colegio electoral. "Ha llegado el día de las elecciones. Un día más que formidable para ejercer el derecho al voto".
El presidente de la Junta de Andalucía ha apelado a los andaluces a votar: "Antes de ir de comunión, o a comer, a votar". A los casi 400.000 jóvenes que votan por primera vez, el candidato del Partido Popular ha pedido que lo hagan "con responsabilidad".
Moreno ha explicado que "espero y deseo que no hay ningún tipo de incidencia", "que salga bien y que los ciudadanos que es más interesante para su futuro". "Tengo muy bienas sensaciones", ha agregado, "especialmente en los últimos días". "He visto mucha ilusión con mi proyecto pero soy muy consciente de la dificultad. Hay mucho que definir en el día de hoy", ha asegurado.
El candidato por Adelante Andalucía ha sido el segundo candidato en ejercer su derecho al voto en su ciudad natal, Jerez de la Frontera (Cádiz). Lo ha hecho acompañado de su madre en la Casa de la Juventud de la ciudad.
Ha dado las gracias a los medios por su labor "imprescindible" e inmediatamete ha animado a los electores a votar. "Nosotros llamamos al pueblo andaluz a participar. Hoy es el día. Que la gente vote por la gente normal y corriente", ha asegurado.
"Hay que votar por dos razones. Por todos los que dieron su vida por que hoy podamos votar y porque hoy es el único día que somos todos iguales". "Está la gente con previlegios, pero hoy todos tenemos el mismo poder". "Llamamos a la participación", ha esgrimido.
Antonio Maíllo, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de Por Andalucía, ha sido el primero en votar. Ha destacado "la temperatura estupenda" y ha animado a los andaluces a votar.
Asimismo, el candidato ha agradecido el papel de los más de 5.200 apoderados del partido desplegados por toda Andalucía: "Agradezco el empeño, la ilusión y el despliegue". "Tenemos la ilusión de una movilización. Una propuesta de cambio y esperanza para Andalucía". En estos cuatro próximos años, asegura, "queremos la defensa de lo común".
El escrutinio oficial de los votos que se emitirán este domingo con motivo de las elecciones autonómicas durará cuatro días, desde el miércoles día 20 y hasta el sábado 23 de mayo, mientras que los parlamentarios que conformarán la Cámara andaluza de la XIII legislatura serán proclamados electos el lunes 1 de junio.
Aunque los datos provisionales podrán conocerse este mismo domingo por la noche, el escrutinio oficial en las distintas juntas electorales provinciales no comenzará hasta el día 20 y se prolongará hasta el sábado 23, según el calendario publicado por la Junta Electoral de Andalucía en su página web consultado por Europa Press.
Los días 24 y 25 de mayo podrán presentarse reclamaciones y protestas por parte de los representantes y apoderados de las candidaturas, y las juntas electorales provinciales tendrán un día, el martes 26, para resolverlos. Este trámite también es susceptible de recurso y las quejas pueden llegar hasta la Junta Electoral Central (JEC).
El lunes 1 de junio, las juntas electorales provinciales proclamarán a los parlamentarios electos, cuyos nombres deberán ser publicados a continuación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El nuevo Parlamento andaluz se constituirá el jueves 11 de junio a las 12.00 horas, según establece el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas.
Hasta las 09.00 horas, del 95,7% de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la región.
La provincia donde está más avanzado el proceso es Córdoba, donde se encuentra al 99,37%, mientras que la más rezagada en Sevilla, donde está al 91,59%. La web de la Junta de Andalucía no notifica por el momento la suspensión de ninguna mesa electoral.
En concreto, a las 09.00 horas en la provincia de Almería ya están constituidas el 98,35% de las mesas electorales y sólo quedan pendientes 14; en Cádiz el 95,02% y restan otras 77; en Córdoba el 99,37% y faltan seis más; y en Granada el 99,12% y todavía no están completas otras diez.
Por su parte, en la provincia de Huelva ya están constituidas el 98,18% de las mesas electorales y sólo quedan pendientes doce; en Jaén el 98,84% y restan otras diez; en Málaga el 94,41% y faltan 99 más; y en Sevilla el 91,59% y todavía no están completas otras 119.
Los más de 3.000 colegios electorales distribuidos por cada una de las ocho provincias andaluzas han abierto en la mañana de este domingo para recibir a los electores este 17-M. La Junta ofrecerá tres avances informativos: a las 11:30, a las 14:00 y a las 18:00.
Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto.
El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10:30 horas.
La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11:00 horas.
Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10:00 horas.
Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas.
Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10,30 horas. El candidato de Adelante Andalucía estará acompañado por su madre a la hora de votar.
Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio.
En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.
El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de 206 agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
Por provincias, en Sevilla votarán 1,55 millones de personas; en Málaga, 1,21 millones; en Cádiz, un millón; en Granada, 726.517; en Córdoba, 627.117; en Jaén, 500.798; en Almería, 484.643; y en Huelva, 398.829.
Para ello, se han dispuesto 3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales, que estarán atendidas por 31.209 miembros titulares y 62.418 suplentes.
Del total de personas que pueden votar, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 están inscritas en el extranjero (178.541 han solicitado el voto por correo).
De los electores residentes en Andalucía, hay 368.858 nuevos que podrán participar por primera vez en unas andaluzas al haber cumplido 18 años desde junio de 2022.
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad.
Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura (PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía).
Las otras formaciones que han registrado candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre la jornada electoral en Andalucía. Este 17-M están llamadas a las urnas más de seis millones de personas en unos comicios clave para la Comunidad. Casi 400.000 son nuevos votantes.