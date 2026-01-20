Dos accidentes ferroviarios en Cataluña: un cercanías descarrila y deja al menos 20 heridos y otro sufre un accidente al caerle un muro de contención 

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado poco después de las 21:00 horas cuando circulaba en dirección a Manresa. El accidente se ha producido entre Gelida y Martorell, según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

Fuentes próximas a los servicios de emergencias han informado que hay al menos 20 varios heridos, entre ellos el conductor del convoy. No constan fallecidos a causa del siniestro hasta el momento.

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, se está desplazando hasta la zona del accidente, según han informado fuentes del Govern a la Cadena SER, donde ya han llegado los servicios de emergencias.

En el tramo afectado, un muro de contención colapsó sobre el convoy en marcha, impactando directamente en el tren y causando varios heridos, algunos de gravedad, entre ellos el propio conductor.

Los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), bomberos y servicios de rescate se han desplazado rápidamente al punto del accidente para atender a los heridos, estabilizar la zona y remover los escombros del muro que cubre parte de la vía.

Se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado varias ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y 15 dotaciones de los Bombers de la Generalitat movilizados en la zona.

La incidencia afecta a la circulación ferroviaria del eje del Llobregat-Anoia, uno de los corredores con mayor tráfico de Rodalies, y se prevén alteraciones del servicio en el tramo afectado mientras continúan las labores de asistencia y revisión de la vía.

Hasta el momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 28 llamadas relacionadas con el descarrilamiento.

Otro accidente en la R1 entre Blanes y Maçanet, sin heridos según Renfe

Por otro lado, un tren de la R1 ha descarrilado este martes entre las estaciones de Blanes y Maçanet (Barcelona) tras chocar con una roca. En el convoy viajaban unos 10 pasajeros pero Renfe asegura que no hay heridos.

Adif Info ha indicado en su cuenta de X (antes Twitter) que "la salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal".

Rodalies ha informado en redes sociales de una "circulación interrumpida entre las estaciones de St. Sadurní de Anoia y Gelida. Los trenes pueden quedar parados e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Incidencia provocada por un obstáculo en la vía".

Los pasajeros de esta línea tendrán un transporte alternativo para llegar a sus destinos. El tren se va a encarrilar de nuevo y se comprobará que toda la infraestructura esté bien.

Un día duro debido al tiempo en Cataluña y un precedente de hace unas horas en la R4

Hace poco más de 5 horas se reportaba otra incidencia en la misma línea, pero se restablecía una hora más tarde, según informó Adif en su cuenta de X (antes Twitter):

Cataluña ha sufrido una jornada de fuertes lluvias, de ahí las numerosas incidencias en varias líneas durante todo el día, sobre todo en la provincia de Girona. También hubo una caída de un árbol en las vías de la R11 que ha dejado cortada toda la línea con una circulación alternativa en autobús entre Maçanet Massanes y Figueres, sin opción de llegar a Portbou, destino de la línea.