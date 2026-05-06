Emma, francesa de 27 años, sobre los jóvenes que se mudan a España por motivos políticos: "España es el único reducto de izquierdas que queda en Europa"

En una Europa cada vez más políticamente escorada hacia la derecha, donde el avance de partidos conservadores y de extrema derecha marca la agenda política, algunos jóvenes empiezan a mirar más allá de sus fronteras en busca de afinidad ideológica.

No se trata solo de votar o de manifestarse: para algunos, la respuesta es ya mucho más radical: mudarse. En ese mapa cambiante, España ha comenzado a ocupar un lugar inesperado como destino político para quienes se identifican con la izquierda.

Una decisión que va más allá de lo personal

Emma, una joven francesa de 27 años que vive en Bayona, una ciudad del sur de Francia situada a apenas 30 minutos de la frontera con España, lleva meses observando un patrón que se repite entre sus amigos.

No es una casualidad ni una tendencia puntual, sino algo que, según cuenta, responde a una inquietud compartida. "Muchos jóvenes franceses se están mudando a vivir a España porque es el último reducto de izquierdas que queda en Europa", afirma con rotundidad.

"Además es fácil, a mí me queda más cerca entrar a España que llegar a París", matiza la joven francesa, quien explica que tiene "varios amigos" que se han ido recientemente a vivir a España siguiendo una misma motivación: sentirse más representados políticamente.

Para ella, no es solo una escena llamativa, sino la descripción de un fenómeno real que afecta a su entorno más cercano. "Mis amigos están muy contentos de haberse ido, ahora viven en Barcelona y Valencia, pero si lo piensas es triste que el panorama político francés te haga irte de tu país", asegura Emma.

El contexto europeo: giro a la derecha

La percepción de Emma no surge en el vacío. En Francia, el presidente Emmanuel Macron encarna un centrismo liberal que, para parte de la izquierda, se ha endurecido en cuestiones clave como la seguridad o la inmigración.

Al mismo tiempo, la líder de la extrema derecha Marine Le Pen ha consolidado su espacio político y ha normalizado posiciones que hace años estaban en los márgenes. Este avance ha generado inquietud entre sectores progresistas, especialmente entre los más jóvenes. El fenómeno se repite en otros países. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni lidera un gobierno de derechas con raíces posfascistas. En Hungría, el largo ciclo de Viktor Orbán ha dejado paso a Péter Magyar, un líder abiertamente conservador que no parece que vaya a dar un giro hacia la izquierda.

Y en Suecia, el primer ministro Ulf Kristersson gobierna gracias al apoyo de la derecha radical, consolidando una tendencia que hace apenas unos años parecía impensable en el país nórdico. Y estos son solo algunos ejemplos, porque el patrón se repite en prácticamente todo el continente: la derecha no solo avanza, sino que marca el paso político en buena parte de Europa.

España percibida como refugio

En este contexto, España aparece como una excepción en la mirada de algunos jóvenes europeos. La idea de que el país mantiene un rumbo político más progresista ha calado, especialmente entre quienes buscan un entorno más alineado con sus valores.

"España es el único país que todavía resiste", comenta Emma, recogiendo una percepción que, aunque quizá entre los españoles es más discutible, se repite una y otra vez en ciertos círculos internacionales.

En concreto, ciudades como Barcelona destacan especialmente. No solo por su atractivo cultural o climático, sino también por su simbolismo político. Para muchos, representa un espacio donde la diversidad ideológica sigue teniendo cabida sin la presión creciente que sienten en sus países de origen.

Entre la percepción y la realidad

Aun así, la imagen de España como "refugio" no está exenta de simplificaciones. La realidad es que el país también vive una fuerte polarización política y el crecimiento de fuerzas conservadoras también forma parte del panorama actual.

Pese a que sí que es verdad que parece que, al menos de momento, España resiste a el auge de la ultraderecha, con VOX sufriendo un retroceso notable en los sondeos, muchos españoles de izquierdas creen que el actual posicionamiento político de España no es suficiente como para alzarse como modelo a seguir.

Sin embargo, para quienes toman la decisión de marcharse, la percepción pesa tanto como la realidad. "Si eres de izquierdas ahora mismo es prácticamente tu única opción", insiste Emma, reflejando una sensación más emocional que analítica.

Una generación que se mueve por ideas

Más allá de cifras concretas, lo que emerge es una tendencia más amplia: jóvenes que no solo se posicionan políticamente, alzan la voz o se manifiestan, sino que adaptan su vida a ello.

La movilidad dentro de Europa ya no responde únicamente a razones económicas o académicas, ahora también entran en juego los valores sociales y políticos. "Al final, muchos de los que se han ido buscan un sitio donde no sentirse en minoría por sus ideas", expone Emma.

Aun así, la incertidumbre sigue presente. "No sabemos si va a durar, pero de momento es casi la única esperanza que nos queda", concluye. Una frase que mezcla esperanza con incertidumbre, un buen resumen del escenario político actual en el país.