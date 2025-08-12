Feijóo habla de los incendios y recuperan de forma masiva una foto suya de hace 19 años: sin yate

La hemeroteca de Feijóo está irremediablemente ligada a la aparición periódica de una fotografía en la que, prácticamente, ninguno de sus dos protagonistas necesita carta de presentación. Se trata de la antigua instantánea del líder del Partido Popular a bordo de un yate y acompañado del histórico contrabandista y narcotraficante gallego Marcial Dorado.

Sin embargo, hay otra imagen que periódicamente vuelve como un bumerang a Feijóo, en forma de mofa. No es una filtración, tampoco es un robado -aunque quiera parecerlo-, y de hecho fue una imagen que él corrió a quitarse en un momento en el que el PP gallego estaba muy tocado, tras la salida de Fraga de la Xunta, y con Feijóo como responsable de la oposición al bipartito PSdeG-BNG. Una fotografía que hoy se está recuperando de forma masiva en cada publicación del líder del PP en redes sociales.

Todo llega después de un fin de semana complicado para los populares, acorralados por las críticas de la gestión de varios de sus mandatarios autonómicos en materia de los incendios que asolan Castilla y León o Madrid -Mañueco dejó Cádiz y ha reaparecido tres días después, de madrugada, en Zamora; Ayuso está en Miami mientras arde Tres Cantos-. El propio Feijóo también fue muy criticado el domingo, al no pronunciarse en redes sociales sobre los incendios, pero sí haber dejado un mensaje de ánimo al torero Morante de la Puebla por una cogida en Pontevedra.

Ecos del 2006: la oposición del PP, náuticos y manguera de jardín

En este sentido, en diversas publicaciones de Feijóo están recuperando de forma masiva esta antigua imagen. Por ejemplo, esta madrugada ha expresado en X: "Los incendios están generando una situación muy delicada en todo el país, en estos momentos con especial intensidad en Madrid". Múltiples de las citas con las que cuenta este mensaje consisten únicamente en responderlo con la siguiente foto. La misma en la que puede verse al por aquel entonces jefe de la oposición gallega con una manguera de jardín, ataviado de camisa y zapatos náuticos, echando agua sobre una zona con el fuego ya apagado, pero humeando aún.

Ocurrió en el lugar de Cabeza de Boi (Meis, Pontevedra) en 2006. Feijóo buscaba con esa fotografía hacer campaña en contra del bipartito, pero acabó convirtiéndose en una suerte de meme político -cuando no había memes- en la comunidad gallega, ante el equipamiento de dudosa funcionabilidad para extinguir un fuego.

