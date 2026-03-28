Los destructores modernos pesan 12.000 toneladas y van más lentos que un barco de guerra francés de 1935 que pesaba 4.000: la paradoja del progreso militar que nadie ha resuelto

90 años de récord mundial. A pesar de los incesantes avances tecnológicos, un buque francés de la decada de los treinta del siglo pasado se ha mantenido como el más rápido del mundo durante nueve décadas. Tal y como informa el diario alemán Focus, se trata del destructor Le Terrible, que alcanzó una velocidad máxima de 100.000 caballos de fuerza.

Según reza la publicación, Francia desarrolló y construyó este buque en la década de 1930. En aquel entonces, las distintas fuerzas navales recurrían a diferentes tácticas: Estados Unidos se centraba en la resistencia, los japoneses en los torpedos navales más potentes y los franceses en la velocidad.

En la época, los constructores navales franceses tenían una tesis: "si un destructor se acerca rápidamente al enemigo, cuenta con el factor sorpresa a su favor". "Para cuando el enemigo pueda reaccionar, el destructor, gracias a su alta velocidad, ya se habrá alejado", pensaban.

Hasta los 45 nudos

Según los datos consultados por el medio de comunicación, el 30 de julio de 1935, Le Terrible pudo realizar sus primeras pruebas de mar. Gracias a sus imponentes turbinas, que obtenían su energía de hasta cuatro calderas, el buque pudo alcanzar una velociad máxima de 45.029 nudos, equivalente a más de 83 kilómetros por hora. "Esto le proporcionaba al destructor una potencia de 74.000 caballos de fuerza en condiciones normales de operación y, a máxima potencia, alrededor de 100.000 caballos de fuerza".

El destructor francés demostró su valía durante la Segunda Guerra Mundial. Tal y como recoge el diario alemán, en 1939, interceptó un carguero alemán en el Atlántico. Un año después, escapó rápidamente cuando buques británicos abrieron fuego frente a las costas de Argelia. Por último, el destructor atacó repetidamente a buques alemanes en el mar Adriático. Tras la guerra, sirvió como buque escuela antes de ser desguazado definitivamente en 1963.

Los buques actuales no llegan a la velocidad de 'Le Terrible'

En la actualidad, la velocidad no es la métrica más relevante para los ejercitos. Además, Le Terrible pesaba alrededor de 4.000 toneladas: los destructores modernos suelen pesar más de 9.000 toneladas, algunos incluso sobrepasan las 12.000. Pero, ¿por qué? Las nueva tecnología suele ser más compleja y, por lo tanto, ocupa más espacio y pesa más. Acelerar esta enorme masa consumiría muchísima energía.