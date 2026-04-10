Mia, estudiante de 18 años, inventa un filtro que elimina el 95% de los microplásticos del agua

Cada vez que abrimos el grifo, hay una realidad invisible que empieza a preocupar a científicos y ciudadanos por igual: los microplásticos. Estas diminutas partículas, presentes ya en el agua, los alimentos e incluso el aire, se han colado silenciosamente en nuestra vida diaria sin que aún entendamos del todo sus efectos en la salud. En medio de este desafío global, una joven de 18 años ha decidido buscar una solución desde su propia casa.

Se llama Mia Heller y, lejos de los grandes laboratorios, empezó a dar forma a su idea en el garaje de sus padres. Lo que desarrolló fue un sistema de filtración doméstico capaz de eliminar cerca del 95,52% de los microplásticos del agua y de recuperar después el 8,15% del ferrofluido que se utiliza en el proceso. Para ello emplea un método innovador basado en un líquido magnético que atrapa estas partículas para después retirarlas con un imán.

Su propuesta, pensada para ser más accesible y fácil de mantener que los filtros tradicionales, ha llamado la atención de la comunidad científica. Según recoge Smithsonian, la joven fue finalista en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Regeneron 2025 y allí recibió un premio especial de 500 dólares de la Patent and Trademark Office Society. Un reconocimiento que subraya tanto la creatividad de su invento como su potencial para mejorar la calidad del agua en los hogares.

Reutiliza gran parte del líquido

Mia cuenta que la idea de este invento nace de un problema muy cotidiano. El filtro que usaba su propia familia exigía mantenimiento constante y el cambio frecuente de membranas delicadas, algo poco práctico para una casa. A partir de esa experiencia, empezó a diseñar una alternativa sin membranas tradicionales y construyó su primer prototipo en 2025. Su sistema emplea un líquido magnético que se adhiere a las partículas de plástico y luego se retira con un imán.

El dispositivo final tiene un tamaño parecido al de un electrodoméstico pequeño o una bolsa de harina, y está pensado para el uso doméstico. Además, funciona en un circuito cerrado que permite reutilizar gran parte del líquido, lo que abarata costes y reduce residuos. Aun así, varios expertos recuerdan que todavía hace falta comprobar a gran escala cómo se gestionan los microplásticos capturados y si el sistema puede replicarse fuera del laboratorio.

El invento llega en un momento en que la preocupación por los microplásticos cada vez es mayor, ya que estas partículas diminutas se encuentran en ríos, océanos y en el agua que consumimos a diario. La iniciativa de Mia Heller no solo ofrece una solución práctica para los hogares, sino que también pone de relieve cómo la creatividad y el compromiso de los jóvenes pueden marcar la diferencia frente a problemas ambientales que afectan a todo el planeta.