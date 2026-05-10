Última hora del brote de hantavirus, en directo: los 14 españoles ya viajan de camino a Madrid

Mónica García, tras hablar con una de las pasajeras: "Le he dicho que bienvenida a España"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha contado que "nos hemos puesto en contacto con todos los pasajeros y yo con una de las pasajeros". "Le he dicho que bienvenida a España. Nos ha dicho que tiene muchísimas ganas de llegar y que están muy agradecidos", ha contado.