Un goteo de malas noticias que pone fin a la agónica espera de muchas familias

Cae la noche en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, que lleva tres jornadas siendo el refugio de muchas familias que buscan noticias de sus seres queridos desaparecidos en el accidente de tren de Adamuz. Una espera demasiado larga que poco a poco se va acercando a su fin. Son ya pocas las familias que quedan en un centro situado frente a la plaza de toros de la ciudad, que fue habilitado desde el lunes para ofrecerles información y acompañamiento tras el siniestro ocurrido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, en el que por el momento se han contabilizado 43 víctimas mortales.

A lo largo de la jornada de este miércoles, marcado por la intensa lluvia y el frío, un goteo de familiares ha ido saliendo del centro cívico de Adamuz, sobre todo por la mañana. La mayoría lo hacían con la cabeza baja y un gesto que indicaba que no querían hablar con nadie. No era el momento. Otros, en cambio, sí han querido contar sus historias.

Historias como la de Mario, uno de los opositores a Instituciones Penitenciarias que viajaba desde Madrid a Huelva en el Alvia que descarriló tras el impacto del tren de Iryo el domingo, día en que, precisamente, cumplió 42 años. Este miércoles han informado a su familia de que se encuentra entre los fallecidos en el accidente.

O el caso de Agustín, el tripulante de cafetería del Alvia, que se salvó la vida hace 13 años en el accidente de Angrois, el mayor de la historia en España. Él también figura en la lista de identificados de las víctimas mortales del siniestro. Poco antes de las17:00 horas, toda su familia ha recibido la fatídica noticia.

Tras iniciar una serie de trámites burocráticos, las familias han sido informadas de que las pertenencias de sus seres queridos se han llevado hasta Montoro, el partido judicial al que pertenece el juzgado que se ha hecho cargo de la investigación del accidente ferroviario en Adamuz, según ha comentado alguna de ellas a los medios congregados.

Familias como las suyas han puesto fin este miércoles a la angustiosa espera con la que han tenido que lidiar estos días, sin información de sus familiares, mientras conocían por los medios que el contador de fallecidos subía poco a poco. Un goteo de malas noticias que nunca se esperan y que han ido llegando lentamente, aunque con el apoyo de todos los equipos de psicólogos, médicos y profesionales que los han acompañado y atendido psicológicamente durante estas jornadas, demasiado largas, tal y como han lamentado.

Entre estos profesionales se encuentran más de 150 efectivos de la Cruz Roja, que estos días han tratado de hacer este proceso de duelo "lo menos doloroso posible" y que las familias "tengan herramientas" para afrontarlo, sobre todo al llegar a casa.

Este miércoles, más de diez psicólogos de esta organización han intervenido con las familias. "Nosotros tenemos que darles pautas, herramientas, acompañar y hacerles ver que también es importante que vayan cerrando cicatrices que están teniendo", ha explicado la psicóloga de Cruz Roja María Eugenia Castro.