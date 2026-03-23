Adiós a la borrasca Therese, pero la Aemet advierte de la bajada de temperaturas en estas zonas

Therese empieza a dar sus últimos coletazos. Aunque en Canarias se mantienen las tormentas localmente fuertes y los avisos amarillos y naranjas, en la península regresan los cielos despejados.

En primer lugar, hay que aclarar que la situación sigue siendo preocupante en Canarias. La Aemet ha decretado aviso naranja durante la jornada de hoy en el norte de Tenerife y La Gomera, en ambos casos por lluvias fuertes que pueden llegar a ser peligrosas. Se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. Además, hay aviso amarillo en el resto del archipiélago también por lluvias.

La situación será algo mejor a partir de mañana, pues no hay avisos de la Aemet. Sin embargo, sí que se esperan precipitaciones generalizadas en todo el archipiélago. Es probable que sean las últimas lluvias de Therese. La borrasca comienza a debilitarse y puede dejar cielos despejados en Canarias a partir del miércoles o del jueves.

Therse ha sido la borrasca de alto impacto número 19 del curso, lo que supone un récord desde que se pone nombre a estos fenómenos en Europa occidental. De hecho, el listado de nombres está a punto de terminar (quedan 2), y la Aemet ha tenido que aclarar lo que sucede en caso de que se agoten: los servicios meteorológicos europeos añadirían otros 5 nombres al listado.

Sol y temperaturas bajas en la península

No se esperan lluvias especialmente fuertes en la península esta semana. Sólo en la cordillera cantábrica, en zonas del País Vasco y en el Pirineo Aragonés podrían caer algunos chubascos de aquí al viernes. Si vives en otras localidades puedes guardar, de momento, el paraguas.

Eso sí, la Aemet advierte de una bajada de temperaturas generalizada. Esta semana será más fría de lo habitual para la época en gran parte del país. Se debe a una entrada de aire frío que va a afectar sobre todo al interior peninsular, pero que se dejará notar de forma general.

Las temperaturas más frías se van a registrar en Teruel (0ºC), Soria (1ºC), y en Burgos, Cuenca, Segovia y Ávila (alrededor de 2ºC de mínima en todas ellas). También en Salamanca, Palencia, Albacete o León hará más frío del normal para finales de marzo, con mínimas que rondarán los 3ºC.

¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

Esta es la pregunta del millón cada primavera. Si tienes vacaciones o quieres disfrutar de las procesiones, es normal que necesites saber el tiempo en Semana Santa.

La Aemet ha aclarado que aún es pronto para saberlo, pero que "con la información actualmente disponible sería una semana con precipitaciones escasas en la mayor parte del oeste y sur peninsular, sin descartar lluvias en los tercios norte, este y ambos archipiélagos". Tendrás que esperar unos días que el pronóstico sea más certero.

En sus predicciones estacionales, la Aemet ya anunció que la primavera será más cálida de lo normal.