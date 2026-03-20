Adiós al buen tiempo en la península: la borrasca Therese dejará lluvias y avisos amarillos en estas zonas, según la Aemet

El tiempo ha dado una tregua estos días en la península. Después del carrusel de borrascas de enero y febrero, llegaron varios días de sol con el comienzo de la primavera meteorológica. Pero la estabilidad tiene las horas contadas: la borrasca Therese se extiende desde Canarias y provocará que regresen las lluvias a buena parte de la península.

El archipiélago canario es el más afectado por Therese. Desde el miércoles está dejando lluvias localmente fuertes, tormentas y vientos intensos. Hoy viernes la situación también es complicada. Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Lanzarote.

Tanto el viernes como el sábado hay avisos naranjas por fenómenos costeros en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y el Hierro. Durante estos días es probable que se superen los 300 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife. El episodio podría durar hasta el lunes, aunque el martes aún se registrarían precipitaciones.

Las autoridades piden seguir las recomendaciones de protección civil, ya que se esperan fenómenos que pueden ser peligrosos, como caída de árboles o deslizamientos de tierra.

Así afectará Therese a la península

La borrasca no se quedará en Canarias. Therese también va a llevar el mal tiempo a buena parte de la península, y lo hará desde este viernes.

Las lluvias van a aparecer en el sur y en el extremo oeste. En Andalucía occidental y en el oeste del mar de Alborán pueden ser localmente fuertes y dejar importantes acumulados. La inestabilidad podría llegar por la tarde a Galicia y el interior de Asturias.

Para esta jornada del viernes hay avisos amarillos en la campiña gaditana (viento), la costa de Málaga, la costa granadina y Almería capital por fenómenos costeros.

El sábado no hay avisos amarillos en la península, aunque las lluvias pueden persistir en Extremadura y el interior de Andalucía. El domingo podrían regresar los cielos despejados.

Récord de borrascas en España

Therese ha supuesto un récord en lo que a borrascas de alto impacto se refiere. Nunca se han registrado tantas (es la número 19) en un mismo curso.

De hecho, la Aemet ha tenido que aclarar qué es lo que ocurre si se agotan los nombres del listado de borrascas. El procedimiento es sencillo: los servicios meteorológicos de Europa occidental harían una lista con otros 5 nombres.

La Aemet también ha pronosticado que la primavera será más cálida de lo normal, aunque todavía se desconoce cómo se comportará la estación en cuanto a lluvias. Por si acaso, no guardes el paraguas.