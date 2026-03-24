La Aemet advierte del giro en el tiempo antes de Semana Santa

El tiempo va a dar un giro importante en los próximos días. Después de varias jornadas con temperaturas agradables y cielos despejados en buena parte de la península, una bolsa de aire frío provocará una bajada de temperaturas generalizada.

Sin dejar de tener en cuenta a la borrasca Therese, que continuará provocando lluvias en el archipiélago canario hasta el jueves, es momento de centrarse en los días previos a Semana Santa, ya que muchas personas tienen vacaciones en esta época y otros quieren disfrutar de las procesiones.

La Aemet advierte de una masa de aire frío que entrará el jueves y que afectará a la península y Baleares. A partir de entonces, las temperaturas serán más bajas de lo habitual para la época. Los termómetros podrían caer entre 6 y 8 grados justo a las puertas de Semana Santa.

En zonas del interior del norte de la península se espera que no se superen los 10ºC. En otras zonas, como el sur o el este peninsular, las mínimas podrían rondar los 5ºC y las máximas estar alrededor de los 20ºC en puntos de Andalucía, Cataluña y la meseta central. Es decir, no guardes todavía el abrigo: las temperaturas agradables del día podrían dar paso al frío durante la noche.

La Aemet no señala precipitaciones de importancia a lo largo de esta semana, ya que predominará el tiempo anticiclónico. De cara al finde aún podrían producirse cambios en el sur y el este peninsular. Habrá que estar atentos a las predicciones de la Aemet.

¿Y en Canarias? Therese resiste

Therese ha supuesto todo un récord al ser la borrasca de alto impacto número 19 de la temporada. Todavía sigue provocando lluvias y fuertes rachas de viento en Canarias, aunque poco a poco su dominio irá desapareciendo.

Desde la jornada del martes hasta el jueves habrá precipitaciones en el archipiélago, incluso podrían registrarse tormentas localmente fuertes y granizo. El viernes, si se cumple la previsión de la Aemet, quedarán los restos de la borrascas, con lluvia escasa en puntos de Tenerife y Gran Canaria.

El sábado y el domingo podrían predominar los cielos despejados. Therese habría quedado en el recuerdo.

Qué tiempo se espera para Semana Santa

A estas alturas no existen predicciones para la Semana Santa. Tienen que transcurrir varios días para que la Aemet anuncie un pronóstico claro, sobre todo si quieres saber si va a llover en una zona determinada un día concreto.

Este fin de semana, que ya es Domingo de Ramos, se prevén cielos despejados en gran parte de la península. A partir del Lunes Santo (30 de marzo) hay que esperar, pues algunas tendencias hablan de una DANA llegando desde el este.

Durante la primavera la atmósfera experimenta numerosos cambios, y esto siempre se lo pone difícil a los meteorólogos. Eso sí, la Aemet ya anunció que la estación será más cálida de lo normal.