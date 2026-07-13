Marta Gómez Montero vuelve a 'Malas Lenguas' y firma la paz con Cintora: "Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie"

Tratado de paz en Malas Lenguas entre Marta Gómez Montero y el presentador Jesús Cintora tras lo ocurrido durante la noche del sábado, en el que la periodista abandonó el plató entre lágrimas, acusando al propio Cintora de "humillaciones".

Durante la tertulia política, la periodista rompió a llorar y se dirigió al presentador: "No voy a contestar, Jesús, lo siento. No me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más".

Después hizo mención al libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez: "La mujer le pregunta al protagonista qué van a comer y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda". La polémica generó miles de reacciones en redes sociales, convirtiéndose en tendencia en X, con críticas a Jesús Cintora.

El presidente de RTVE, José Pablo López, lamentó lo ocurrido a Gómez Montero y anunció que el lunes volvería al programa: "Marta, donde yo esté, allí siempre estaré contigo". Y así fue. El programa vespertino de RTVE arrancó el lunes con palabras de Cintora y Gómez Montero.

"Somos humanos, hay días que tienes un impulso"

El presentador, como hace habitualmente, saludó a los espectadores y nombró a los colaboradores, entre ellos Gómez Montero, a quien preguntó cómo estaba: "Bien, tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la corporación, el señor López, la tuya y sobre todo haciendo lo que llevo haciendo los últimos 38 años, trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligado".

"Y sobre todo el respeto que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero sobre todo trasladarle mi respeto. Y que somos humanos, hay días que tienes un impulso y que yo estoy aquí simplemente para tratar de informar o debatir, pues debiéndoselo todo a ellos", ha comentado.

Cintora intervenía: "Seguimos trabajando, ¿no? La gente puede pensar que hoy estabas convocada para venir. Estaba convocada, las mesas se cierran el jueves. No hay nada que hayamos preparado para no cautivar a la audiencia".

"Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie"

Gómez Montero aseguraba que sí estaba convocada desde la semana pasada y que no ha acudido al programa por un motivo sensacionalista: "Aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, guardándonos el respeto obligado y debido".

"Yo sé que hay una especie de liada, hay bulos, hay acusaciones falsas, hay un montón de historias. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hay es un gesto de decir 'contención' en un momento de melee y ya está, nos conocemos", apuntaba Cintora.

Al final de la conversación, este le pidió que se dieran la mano y así fue. Han estrechado la mano, firmando la paz y dejando el incidente en el pasado, dando paso al inicio del programa para repasar la actualidad política y social.