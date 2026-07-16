El rótulo de 'La Revuelta' al arrancar el programa va directo a la selección española: tres palabras que todo el país piensa

Último programa de La Revuelta esta temporada. Antes de que el programa nocturno de La 1 con David Broncano arrancase por última vez hasta dentro de unos pocos meses, durante la introducción han plasmado un mensaje mientras sonaba la canción del artista argentino Trueno.

Un mensaje que consta de tres palabras que muchos en España, si no la mayoría, desean con ansias de cara al próximo domingo 19 de julio: "Ojalá la segunda". Hace referencia a la segunda estrella, es decir, al segundo título del Mundial al que aspira la selección de España ante Argentina en Nueva York (EEUU).

Y es que España se va a paralizar en apenas unos días y los alientos se van a contener. Fue un partidazo de La Roja ante Francia, que partía como favorita para pasar a la final debido a sus resultados y al temible tridente formado por Mbappé, Olise y Dembélé, a la que anuló por completo en un 0-2 gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

'La Revuelta', con España

Ahora, toda España, unida. La Revuelta ha querido mandar un mensaje de suerte a la selección española con ese pequeño rótulo que aparece apenas unos segundos. Después, Broncano ha hecho su habitual aparición hasta subir al escenario y tocar el bombo, dando paso a las presentaciones.

Daba la casualidad de que la persona que ha sido elegida por Sergio Bezos para la bañera ha sido un hombre muy parecido físicamente a Grison, tanto en el pelo, el bigote y la forma de la cabeza. Han estado bromeando con el asunto durante unos minutos, antes de que apareciera la colaboradora y actriz Candela Peña.

RTVE ha hecho un gran despliegue y una amplia cobertura no solo del camino del Mundial de la selección española, sino también de la retransmisión de varios partidos durante la fase de grupos y la fase eliminatoria, incluida la semifinal entre Inglaterra y Argentina, en la que los argentinos se llevaron la victoria tras una remontada agónica (1-2).