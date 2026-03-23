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Omar Montes suelta un bombazo en el Hormiguero sobre su futuro en la industria de la música
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Omar Montes suelta un bombazo en el Hormiguero sobre su futuro en la industria de la música

El artista sorprende en El Hormiguero con un anuncio inesperado tras una década de éxitos: críticas a la industria, decepción con sus compañeros y un aviso claro a sus fans.

Israel Molina Gómez
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Omar Montes y Pablo Motos

Nadie lo esperaba. Y menos en ese contexto.

Omar Montes acudía a El Hormiguero para promocionar música, bromear con Pablo Motos y dejar uno de esos momentos virales que tanto le gustan… pero lo que terminó pasando fue muy distinto.

Porque en mitad de la entrevista, sin previo aviso, cambió el tono. Y soltó una bomba. 

"Este es mi último año en la música"

"Nos ponemos serios". Así empezó todo. Lo que parecía una reflexión más terminó convirtiéndose en una despedida en directo. Omar Montes, después de 10 años de carrera, con éxitos como El pantalón o La sevillana, dejó claro que algo se ha roto.

"He recorrido todos los lados, he estado en el número 1, 2, cero… lo he pasado muy bien, pero…".

Ese "pero" lo cambia todo. "Estoy hasta los cojones. Hablando claro, este es mi último año en la música".

Sin matices. Sin rodeos.

"La música es una mierda"

El artista no se quedó ahí. De hecho, lo más llamativo no fue solo el anuncio, sino cómo lo explicó. "La música es una mierda, Pablo".

Montes cargó contra la industria y, sobre todo, contra lo que ocurre cuando los números bajan. "Cuando no tienes números altos, tus mejores amigos en la música dejan de llamarte".

Una frase que resume bien el mensaje: el éxito es lo único que importa. Y si desaparece, también lo hacen muchos de los que estaban alrededor.

Crítica al panorama en España

Pero también hubo una lectura más amplia. Según el artista, el problema no es solo personal, sino estructural. Montes apuntó directamente al lugar que ocupa la música urbana española en el panorama actual.

"Los artistas urbanos en España decaemos. Casi siempre los números 1 son latinos". Una sensación de falta de apoyo que, según él, acaba pasando factura. "Los de fuera la pegan más que nosotros".

"Ya no tengo la misma ilusión"

Más allá del enfado, también hubo espacio para algo más íntimo. "Uno no tiene la misma ilusión ni las mismas ganas del principio". Después de una década en la industria, el desgaste es evidente. Y aunque insiste en que ha cumplido su sueño, también reconoce que ya no siente lo mismo.

Y ahí está la clave. Porque no es solo una retirada por hartazgo. Es también una pérdida de motivación.

Un aviso a sus fans

Eso sí, dejó un mensaje claro para quienes le siguen. "Disfrutadme ahora, que estoy aquí haciendo música". Una frase que suena a despedida, pero también a advertencia. Porque, según él mismo dijo, muchas veces el reconocimiento llega tarde.

"Mañana me muero y mis temas se van al número 1".

De la música… al negocio

Mientras tanto, Omar Montes ya tiene otros planes en marcha. El artista lleva tiempo volcado en su faceta empresarial, especialmente con su cadena de kebabs, un proyecto que ha presentado como algo más que un negocio. "Es una tradición familiar".

Incluso llegó a bromear con el origen de la receta: "Solo la sabían Michael Jackson y mi padre… y como Michael Jackson ya no está, se llevó el secreto a la tumba".

¿Retirada real… o punto de inflexión?

La gran duda ahora es qué pasará después. Porque no sería la primera vez que un artista anuncia su retirada en caliente. Pero en este caso, el tono, las palabras y el contexto dejan poco espacio a la duda.

No fue una frase preparada. Fue un desahogo. Y quizá por eso ha impactado tanto. Porque más allá del titular, lo que queda es la sensación de que algo se ha roto.

Y que, esta vez, va en serio.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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