Omar Montes suelta un bombazo en el Hormiguero sobre su futuro en la industria de la música

Nadie lo esperaba. Y menos en ese contexto.

Omar Montes acudía a El Hormiguero para promocionar música, bromear con Pablo Motos y dejar uno de esos momentos virales que tanto le gustan… pero lo que terminó pasando fue muy distinto.

Porque en mitad de la entrevista, sin previo aviso, cambió el tono. Y soltó una bomba.

"Este es mi último año en la música"

"Nos ponemos serios". Así empezó todo. Lo que parecía una reflexión más terminó convirtiéndose en una despedida en directo. Omar Montes, después de 10 años de carrera, con éxitos como El pantalón o La sevillana, dejó claro que algo se ha roto.

"He recorrido todos los lados, he estado en el número 1, 2, cero… lo he pasado muy bien, pero…".

Ese "pero" lo cambia todo. "Estoy hasta los cojones. Hablando claro, este es mi último año en la música".

Sin matices. Sin rodeos.

"La música es una mierda"

El artista no se quedó ahí. De hecho, lo más llamativo no fue solo el anuncio, sino cómo lo explicó. "La música es una mierda, Pablo".

Montes cargó contra la industria y, sobre todo, contra lo que ocurre cuando los números bajan. "Cuando no tienes números altos, tus mejores amigos en la música dejan de llamarte".

Una frase que resume bien el mensaje: el éxito es lo único que importa. Y si desaparece, también lo hacen muchos de los que estaban alrededor.

Crítica al panorama en España

Pero también hubo una lectura más amplia. Según el artista, el problema no es solo personal, sino estructural. Montes apuntó directamente al lugar que ocupa la música urbana española en el panorama actual.

"Los artistas urbanos en España decaemos. Casi siempre los números 1 son latinos". Una sensación de falta de apoyo que, según él, acaba pasando factura. "Los de fuera la pegan más que nosotros".

"Ya no tengo la misma ilusión"

Más allá del enfado, también hubo espacio para algo más íntimo. "Uno no tiene la misma ilusión ni las mismas ganas del principio". Después de una década en la industria, el desgaste es evidente. Y aunque insiste en que ha cumplido su sueño, también reconoce que ya no siente lo mismo.

Y ahí está la clave. Porque no es solo una retirada por hartazgo. Es también una pérdida de motivación.

Un aviso a sus fans

Eso sí, dejó un mensaje claro para quienes le siguen. "Disfrutadme ahora, que estoy aquí haciendo música". Una frase que suena a despedida, pero también a advertencia. Porque, según él mismo dijo, muchas veces el reconocimiento llega tarde.

"Mañana me muero y mis temas se van al número 1".

De la música… al negocio

Mientras tanto, Omar Montes ya tiene otros planes en marcha. El artista lleva tiempo volcado en su faceta empresarial, especialmente con su cadena de kebabs, un proyecto que ha presentado como algo más que un negocio. "Es una tradición familiar".

Incluso llegó a bromear con el origen de la receta: "Solo la sabían Michael Jackson y mi padre… y como Michael Jackson ya no está, se llevó el secreto a la tumba".

¿Retirada real… o punto de inflexión?

La gran duda ahora es qué pasará después. Porque no sería la primera vez que un artista anuncia su retirada en caliente. Pero en este caso, el tono, las palabras y el contexto dejan poco espacio a la duda.

No fue una frase preparada. Fue un desahogo. Y quizá por eso ha impactado tanto. Porque más allá del titular, lo que queda es la sensación de que algo se ha roto.

Y que, esta vez, va en serio.