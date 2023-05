El usuario de Twitter con el mismo nombre que Santiago Abascal cuenta qué le pasó con él una vez

El tuitero Santiago Abascal (@santiabascal) ha sido entrevistado en La Ruina, un show en el que tanto asistentes como invitados especiales comparten en público su anécdota más embarazosa.

Además de ser el tocayo del líder de Vox, Santiago Abascal, porque no es a este a quien nos referimos, ha relatado en el programa lo que le ocurrió en mitad de una tienda de El Corte Inglés y cómo se murió de la vergüenza por lo ocurrido.

También ha hablado de la conversación que tuvo con el diputado, porque hay mucha gente en Twitter que todavía a día de hoy confunde los perfiles, debido a que solo pueden diferenciarse por una simple barra baja.

@laruinashow Episodio 126: La peor frase que le han dicho nunca a @santiabascal es de su madre. ♬ sonido original - La Ruina

"Me he quitado un peso de encima al ver que no eras el Abascal que yo esperaba (...) Nunca he estado tan contento de ver a un desconocido", le han comenzado diciendo los conductores del podcast.

"En Twitter yo soy @santiabascal y él es @santi_abascal", ha empezado aclarando el tuitero. A continuación, ha contado que el de Vox le escribió después de que el senador del PP Rafael Hernando le mencionase erróneamente a él.

Durante la conversación, el líder de la formación verde le pidió perdón por la de reacciones que había recibido en su nombre, a causa de una equivocación al mencionar al político en Twitter, y le confesó que Hernando le caía "como el culo".

Cambiando de tema, también ha relatado la vez que más vergüenza ha pasado en su vida: "Fui con mi madre a El Corte Inglés (...) Yo tenía una resaca espantosa. Mientras ella se probaba unas playeras, yo estaba apoyado en una balda".

De repente, "esta se rompió" y fue tirando uno a uno el resto de soportes. "Yo estaba tirado en el suelo, con sangre en el codo y mi madre se fue. Se empezó a descojonar y empezó a huir", ha añadido.

Lo mejor de la historia es que cuando el joven salió de la tienda estaba su madre en la puerta muerta de la risa esperando. "Me dijo la frase que me dice siempre: 'Nunca brillarás en sociedad'", ha concluido el internauta.