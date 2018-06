La demoledora portada de ‘Time’ que enfrenta a Trump con una niña migrante

La decisión de la administración Trump de separar a los menores migrantes de sus padres al cruzar la frontera con los Estados Unidos ha traumatizado a una sociedad que pensaba que el presidente estadounidense no podía ir más lejos en sus políticas conservadoras (las que prometió en campaña y llevaba en su programa electoral, todo sea dicho). Pese a que ayer el mandatario firmó una orden ejecutiva en la que se decretaba que se volviera a juntar a las familias, el debate sigue sin rebajarse y muestra de ello es que la revista Time ha salido hoy a los kioscos dedicando al asunto su portada, una primera plana demoledora en la que una niña hondureña mira suplicante, llorando, al republicano, impasible ante su dolor. El titular, por contraste, es como un puñetazo: "Bienvenidos a América", se lee.

La portada toma como base la fotografía que se ha convertido en un icono de este drama, captada la semana pasada en el Valle del Río Grande por John Moore, fotógrafo de Getty Images. La niña, de apenas dos años, llora desesperadamente mientras mira a su madre, un punto de color rosa en mitad de la noche. La cara de la mujer no se ve en la imagen, pero, de acuerdo con Moore, un agente de aduanas y control de fronteras la estaba cacheando en ese mismo instante.

TIME's new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc