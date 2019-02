Este martes, Donald Trump da su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, una gran cita de la política de EEUU en la que el presidente hace un análisis de cómo se encuentra el país y un elegido de la oposición le da la réplica.

Este año, las políticas demócratas han hecho un llamamiento a todas las mujeres para vestir de blanco, en un gesto simbólico de que la lucha feminista no dará ni un paso atrás y en homenaje a las sufragistas que lograron el voto para la mujer.

Aunque las republicanas no tenían ningún código de vestimenta impuesto, las dos grandes damas de Trump, su mujer Melania y su hija mayor y preferida, Ivanka, han lucido negro luctuoso de la cabeza a los pies. Pero la otra mujer de la familia ha llamado la atención de todos.

MANDEL NGAN via Getty Images First Lady Melania Trump (C) is greeted by the audience, surrounded by family members (from L-R, Jared Kushner and Ivanka Trump, Lara Trump and Tiffany Trump), as she arrives for US President Donald Trump's State of the Union address at the US Capitol in Washington, DC on February 5, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Tiffany Trump, su segunda hija y hermanastra de Ivanka, siempre un verso libre en la familia, ha lucido un modelo de blanco reluciente, también de pies a cabeza, y se ha sentado por su cuenta en la tribuna presidencial en la Cámara de Representantes.

¿Un gesto intencionado o un descuido? ¿Conocía la movilización demócrata o se le ha pasado el asunto a su equipo de asistentes y asesores? No se sabe pero las redes no cesan de comentarlo.

Tiffany Trump is wearing white. Yaas Tiffany yaas. — Erin ✨executive time✨ Ryan (@morninggloria) 6 de febrero de 2019

Tiffany Trump va de blanco. Bieeen, Tiffany, bieeen.

Tiffany Trump, toda la blanco en el discurso.

Tiffany Trump, una de las hijas del presidente, asiste al #SOTU vestida de blanco, igual que las mujeres demócratas, que eligieron ese color para destacar el poder femenino en la Cámara de representantes y conmemorar el acceso al voto de las mujeres. pic.twitter.com/7uG29z3hP0 — Bricio Segovia (@briciosegovia) 6 de febrero de 2019

Tiffany #trump wearing #white. :) they've excommunicated her to the other side of the presidential aisle. Love metaphors! — SHM (@Simonahm) 6 de febrero de 2019

Tiffany Trump va de blanco, la han excomulgado al otro lado de la tribuna presidencial. ¡Me encantan las metáforas!

Tiffany in white, gonna make her daddy mad — BeverlyK *is this real life? (@BAKlepac) 6 de febrero de 2019

Tiffany de blanco, va a cabrear a su papi.

#SOTU



So all the Dem women are rocking white tonight at the #StateOfTheUnion



And now we know why Tiffany Trump is never invited to family functions 😂 pic.twitter.com/2ebkQQuiUl — Shawn in Az 🌵 (@CaptainsLogAz) 6 de febrero de 2019

Así que las mujeres demócratas lo están petando con el blanco esta noche. Y ahora sabemos por qué Tiffany Trump nunca está invitada a los eventos familiares.

Love that Tiffany Trump is wearing white in solidarity with the Democrat women for the #SOTU19 #sotu also note she is sitting alone! — A Ninety Niner (@A99Percenter) 6 de febrero de 2019

Me encanta que Tiffany Trump vaya de blanco en solidaridad con las demócratas. ¡Además, fijaos en que se sienta sola!

Okay wait wait wait wait wait... IS THAT TIFFANY TRUMP WEARING WHITE like all the Democratic Members of Congress?!?!?! I mean, someone told her RIIIIIIIGHT?!?!?!?!?!?!#SOTU — Sally Kohn (@sallykohn) 6 de febrero de 2019

Vale, espera, espera, espera, espera... ¿ESA ES TIFFANY TRUMP DE BLANCO como todas las demócratas del Congreso? Quiero decir, alguien se lo tuvo que decir, ¿NO?

🚨Tiffany is wearing white, clearly signaling her affiliation with the Democratic women's conference (1/16) pic.twitter.com/aKnk5tufWB — Steve Morris (@stevemorris__) 6 de febrero de 2019

Tiffany va de blanco, claramente demostrando su afiliación a la conferencia de mujeres demócratas.

Did you all see Tiffany Trump dressed all in white and sitting across the aisle from Ivanka and Jared #SOTU pic.twitter.com/meCNPh5M8H — Jay's wife (@DrDove2003) 6 de febrero de 2019

Habéis visto a Tiffany Trump completamente de blanco y sentada bien lejos de Ivanka y Jared.

Tiffany Trump in white is giving me life. #SOTU2019 — Karen Forshey-Apalit (@not_apple_it) 6 de febrero de 2019

Tiffany Trump de blanco me da la vida.

Tiffany is wearing white, while Ivanka and Melanie wear Darth Vader black. https://t.co/kg57dLGybW — ChrisDWitch (@ChrisDWilk) 6 de febrero de 2019

Tiffany va de blanco, mientras que Ivanka y Melania van de negro Darth Vader.

Tiffany didn't get the memo. Dem women in white this year. #SOTU pic.twitter.com/D2C6Gkix1U — Reading The Pictures (@ReadingThePix) 6 de febrero de 2019

Nadie le dejó una nota a Tiffany. Las demócratas son las que van de blanco este año.

Tiffany Trump is sitting by herself AND wearing white 👀👀👀 — USA's "Monk" fan account (@iamlilmichelle) 6 de febrero de 2019

Tiffany Trump se sienta sola Y va de blanco.

¿Alguien más se ha dado cuenta de que Tiffany Trump se sienta lejos de su familia y va de blanco? ¿Conspiración o coincidencia?

Tiffany Trump en blanco sufragista.

Do you think Tiffany Trump planned to stand with #StateOfTheWoman in her white dress? Or...oops! — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 6 de febrero de 2019

¿Creéis que Tiffany Trump planeaba alinearse con el Estado de la Mujer en su vestido blanco? O... ¿ups?

All the women wearing white, we see you we love and supports you including Tiffany Trump #SOTU — Sofia Hersi (@SofiaHersi) 6 de febrero de 2019

A todas las mujeres de blanco: os vemos, os queremos y os apoyamos, incluida Tiffany Trump.

Tiffany Trump, the black sheep of the family, is wearing all white. #SOTU — David Knowles (@writerknowles) 6 de febrero de 2019

Tiffany Trump, la oveja negra de la familia, va toda de blanco.

Otra mujer de la familia, aunque sin vínculo de sangre con el magnate, también ha lucido un modelo blanco: Kimberly Guilfoyle, la novia de Donald Trump Jr.

La mayoría de las mujeres republicanas han optado por colores apagados o un brillante rojo, ya que en EEUU los colores políticos están invertidos respecto a España y los conservadores van de rojo, mientras que el color progresista es el azul. Así ha sido la convocatoria feminista de blanco de las demócratas: