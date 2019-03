Tajani, presidente de la Eurocámara, dice que Mussolini "hizo cosas positivas", pero se declara antifascista

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha rectificado las declaraciones que realizó a la emisora italiana Radio24, en las que elogiaba algunas medidas adoptadas por el dictador fascista Benito Mussolini. Según dice ahora, es un "convencido antifascista", y ha criticado que se hayan "manipulado" unas declaraciones suyas sobre el régimen que controló férreamente su país.

"Vergüenza para aquellos que manipulan lo que he dicho sobre el fascismo. Siempre he sido un convencido antifascista, no permitiré que nadie sugiera lo contrario. La dictadura fascista, las leyes raciales y las muertes que causó son la página más negra de la historia italiana y europea", dijo Tajani a través de su cuenta en Twitter.

El presidente de la Eurocámara dijo este miércoles en la citada entrevista que Mussolini hizo "cosas positivas". Lo decía desde el punto de vista de infraestructuras. "Hasta que declaró la guerra al mundo entero siguiendo a Hitler y se hizo promotor de las leyes raciales [contra judíos desde 1938], aparte del asunto dramático del [asesinato del líder socialista Giacomo] Matteotti, hizo cosas positivas", dijo en el programa de radio La Zanzara, preguntado sobre esta cuestión.

Tajani justificó que Mussolini "realizó infraestructuras" en el país. "Desde un punto de vista de hechos concretos realizados no se puede decir que no haya hecho nada", apuntó. "Se puede no compartir su método, yo no soy fascista ni lo he sido nunca, pero si hay que ser honestos, hizo carreteras, puentes, edificios, centros deportivos, rehabilitó parte de nuestra Italia. Cuando se hace un juicio histórico se debe ser objetivo", dijo.

Tajani continuó asegurando que las leyes raciales, sobre la "raza italiana" y sobre todo contra los judíos, fueron una "locura" y la declaración de la II Guerra Mundial, "un suicidio que han pagado los italianos".

Interrumpido por el locutor, que le apuntó que "algo se salva" del legado de Mussolini, el político conservador añadió: "Absolutamente sí, ciertamente no era un campeón de la democracia, pero algunas cosas hizo", subrayó, haciendo de nuevo hincapié en las obras en infraestructuras que a su parecer realizaron los fascistas.

El líder del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Udo Bullmann, se mostró muy crítico con las supuestas declaraciones de Tajani. "Increibles afirmaciones de Antonio Tajani sobre Mussolini. El presidente del Parlamento Europeo no puede desconocer la naturaleza del régimen fascista. Pedimos aclaraciones", señaló por su parte a través de Twitter.

También reaccionó en la misma red social el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. "No podemos decir que no sea coherente. Un tipo que impide una conferencia a las autoridades catalanas y permite una de Vox es normal que acabe relativizando el fascismo. Los valores de Europa en manos de esta gente están en riesgo. Qué mensaje más lamentable", señaló.