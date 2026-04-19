Los expertos militares derriban un mito: los ciclistas de enduro son mejores pilotos de drones de ataque que los jugadores de videojuego

Los expertos militares están sorprendidos. Según informa Business Insider, han descubierto que los mejores operadores de drones no son necesariamente jugadores de videojuegos, sino motociclistas de cross o navegantes. Los responsables del curso de la escuela de drones de la 1ª División de Marines en Camp Pendleton, California, pensaron inicialmente que sus jóvenes Marines de la Generación Z, tendrían una ventaja natural por su experiencia en los videojuegos, pero esto no ocurrió.

Tal y como reza la publicación, aunque parezca que la experiencia en los videojuegos puede facilitar el dominio de drones, los instructores han podido comprobar que los participantes que crecieron "perfeccionando su destreza al aire libre, manejando motocicletas de cross, motos acuáticas o barcos" tienen más facilidades para pilotar drones cargados. Les resulta, "más natural".

Según se publica, en el centro de practicas californiano los vehículos no tripulados poseen pequeños interruptores en sus sitema de control portátil, que dictan la dirección, velocidad y altitud, y que requieren "un toque inusualmente más suave para dominarlos". Mike Olivarez, uno de los encargados de supervisar el curso, dice que "se siente más pesado mientras intentas aplicar ese par", comparando la destreza necesaria para manejar drones armados con manejar el acelerador de una moto.

"Hallazgos anecdóticos, no definitivos"

Los soldados de las unidades de drones del ejército de Ucrania y los equipos de combate estadounidenses determinan así que las personas familiarizadas con la tecnología, las pantallas y los mandos, a menudo poseen habilidades necesarias para destacar como pilotos de drones, pero "estos hallazgos son anecdóticos, no definitivos". Tal y como reza el medio de comunicación, el ejército sigue intentando averiguar qué tipo de soldado es el mejor piloto de dron. Y los Marines también.

"Si no tienen nada de su vida personal pasada que relacione con esa experiencia, siguen luchando con ello", explica Olivarez. "Si tiene que ver con la mecánica y con actuar al aire libre, diría que eso te prepara para tener más éxito que los videojuegos", añade.

De esta forma, a medida que se prolongaba el curso del ejército estadounidense, los instructores empezaron a notar que más del 20% de los estudiantes suspendían debido a problemas con la sensibilidad del interruptor. En la publicación se explica que el problema se hizo especialmente evidente a medida que los estudiantes pasaron de los controles simuladores de peso cero a sistemas reales, donde los drones transportan cargas útiles que pueden no ser pesadas pero que aún requieren un manejo diferente.

Los drones están emergiendo como una parte integral de la guerra moderna, como ha demostrado la guerra de Rusia contra Ucrania. En el campo de batalla de Ucrania, una mezcla de cuadricópteros, drones de ala fija, octocópteros y más están vigilando posiciones enemigas, atacando tropas y vehículos, lanzando bombas e incluso interceptando otros drones. Estados Unidos se prepara para esta amenaza. De hecho, durante el entrenamiento en California, los marines imitan las operaciones ucranianas.