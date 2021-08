Así es el acoso en la playa, explicado por las mujeres que lo sufren

“Tenía 14 o 15 años y me dirigía al mar con mi hermano pequeño, que tenía 5 o 6 años. Mis padres estaban atrás, en la sombrilla. Un hombre de más de 30 años se me acercó y me preguntó si quería que nos conociéramos. Le dije que no, que solo tenía 15 años. “Ah, pues aparentabas más”, me respondió. Hubo un silencio incómodo y volvió a decir: “Aun así, podríamos conocernos”. Cuando lo pienso, me doy cuenta de lo turbia que fue la situación. Casi tuve que pedir disculpas por el sufrimiento que le había causado mi no. En aquella época yo aún era bastante inocente. Cuando se lo conté a mi padre, se echó a reír”, Camille*, 32 años.

″‘Se nota que buscas algo’, me dijo un chico porque iba en bikini”

“Estaba en Montpellier, tenía 16 años y estaba tomando el sol con mis amigas. Había un grupo de chicos a nuestro lado y no me quitaban el ojo de encima. No dejaban de decirme: ‘¡Bonitas curvas!’ y frases de ese estilo. Estuvieron así un buen rato. Cada vez que me levantaba para darme un baño, oía que comentaban: ‘Joder, qué buena está’.

Cuando nos fuimos de la playa, nos siguieron hasta el coche y me pidieron el Snapchat. Me negué y me dijo uno de los chicos: ‘A ver, por cómo vas, se nota que buscas algo’. Yo era joven y no dije nada; no sabía dónde meterme. No fue nada agradable porque yo venía a la playa a tomar el sol con mis amigas, es normal que llevara bikini”, Anaïs*, 23 años. ″‘¿Quieres un piti?’, me preguntaron mientras hacía topless”.

“Cuando voy sola a la playa, me gusta hacer topless. Siempre que lo hago, acabo rodeado de mujeres que también quieren hacer topless, como si se sintieran más seguras estando en grupo.

El problema es que siempre hay algún baboso que se pone justo a mi lado y no deja de mirarme. Me molesta que lo hagan cuando voy vestida, así que en topless, aún más.

A menudo, cuando se dan cuenta de que no les hago caso, deciden pasar a la acción y vienen a hablar conmigo con cualquier excusa del tipo: ‘¿Quieres un piti?’, pero mirándome a las tetas en vez de a los ojos. Cuando les digo que no fumo ni quiero tomarme una cerveza con ellos, siguen tirándome la caña y el triste final es que me veo obligada a levantarme e irme para estar tranquila”. Me ha pasado más de veinte veces, no ha sido un caso aislado. Es indignante. Algunos no entienden un no por respuesta”, Constance, 28 años.

