Argentina recomienda el sexo virtual para evitar el riesgo del coronavirus

ADragan via Getty Images

ADragan via Getty Images

El Gobierno argentino recomendó este viernes, para evitar el riesgo de contraer coronavirus, no tener relaciones sexuales con personas con las que no se convive y usar las videollamadas, el sexo virtual y el sexteo, como se conoce al envío de mensajes eróticos o pornográficos a través del teléfono.



“Hay que entender que, por el momento, lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona”, dijo el infectólogo José Barletta, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ejecutivo de Alberto Fernández.



El experto recalcó que se sabe que el coronavirus se propaga a través de gotas que se producen cuando el infectado habla, tose u estornuda, o en actos cotidianos como los besos, pero incidió en la escasa información disponible sobre si la enfermedad también se propaga a través del semen y la secreciones de la vagina o el recto.



“Todos sabemos que el distanciamiento social preventivo (en Argentina rige la cuarentena social desde el 20 de marzo) es la medida más efectiva para prevenir: evitar el contacto cara a cara , que incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos”, señaló Barletta.