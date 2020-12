Arguineguín desmantelado... ¿Y ahora?

El campamento de Arguineguín —instalación de recepción de migrantes africanos rescatados en la mar, llamado estentóreamente “campo de la vergüenza”, en remedo de la retórica crítica en la denuncia de Lesbos, Samos, Lampedusa y otras expresiones límite de una presión desbordada en una frontera exterior vulnerable, de la UE— ha sido desalojado.

Es una buena noticia. Pero no equivale en ningún caso al fin de la historia de un hecho —el migratorio— que ni admite “soluciones” taumatúrgicas o milagrosas, ni se resuelve ni disuelve con la declamación voz en grito de consignas biempensantes (“¡vergüenza!”, “¿Hasta cuándo?”), ni mucho menos aún con el facilón recurso de señalar un culpable (“¡Marruecos!”, “¡El Gobierno!” “¡Europa!”, “¡La globalización!”...).

Este último fin de semana de noviembre ha disminuido, además, la afluencia abrumadora de cayucos y pateras en la ruta hacia Canarias que venía perdurando durante los tres últimos meses. Del mismo modo que su repunte álgido se explica en la conjugación compleja de varios factores, también su descenso obedece al efecto de concausas: tanto las marejadas y el mal tiempo de borrascas que han asolado las islas (en contraste con la mar calma y bonanza soleada de semanas anteriores) como la reactivación de la diplomacia del Gobierno en África (ministros y ministras en Marruecos, Mali, Senegal) han marcado una diferencia, sin que sea fácil predecir cuánto durará la tregua.

Tal y como he denunciado en el Parlamento Europeo (PE), la situación actual de la migración a Canarias desde la cornisa africana sigue siendo peor de lo que lo fue la llamada crisis de los cayucos (2004/2006) a la que nos enfrentamos quienes estábamos en el Gobierno de España en la primera década del siglo XXI. Siquiera sea porque entonces no había Tratado de Lisboa (TL, entró en vigor en 2009), no había Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia con su legislación europea, no había Agencia Europea de Asilo (EASO) ni había Frontex (la Agencia de Fronteras y GuardaCostas que empezó a operar en 2007), ni Fondo Europeo de Migraciones y Asilo (AMIF) ni Fondo de Seguridad Interior (ISF). Todo lo que ahora existe hace aún más incomprensible e imperdonable la sensación de abandono y de insolidaridad que se ha acusado en Canarias al hilo de las incidencias, tensiones e inevitables controversias suscitadas en la gestión de estos meses que epitomiza Arguineguín.