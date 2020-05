Ayuso, contra la prórroga: "Todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches"

Samuel de Roman via Getty Images

Samuel de Roman via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, el 1 de mayo de 2020 en IFEMA (Samuel de Roman/Getty Images)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria este martes de que el estado de alarma finalice “lo antes posible” —Pablo Casado, líder del PP, ya avisó este lunes de que no apoyará la prórroga— y de conjugar “seguridad” y “economía”.

Según ha argumentado en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio, “hay muchísimos ciudadanos que necesitan todos los días salir a trabajar porque necesitan salir a trabajar, ganarse la vida, y que ahora mismo encerrados en casa no se pueden ganar ni siquiera unos eurillos para salir adelante”.

“Lo que no podemos hacer es eternamente estar en casa porque esto va a volver en cualquier momento, ha añadido.

Sobre la posibilidad de un rebrote del coronavirus si no se prorroga el estado de alarma, Luis Herrero preguntó: "¿Usted dormiría tranquila sabiendo que esas muertes tal vez se podrían haber evitado extremando esa precaución digamos más ‘liberticida’, si usted quiere que la llamemos así, del estado de alarma?”.

“Luis, yo he visto más de 13.000 muertos en Madrid. Lo que tengo claro es que la vida es más importante [...] Estamos en un punto muy delicado en el que hay que conjugar la salud con el desarrollo [...] Todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches, al final vamos a tener que aprender a convivir [con el coronavirus]”, respondió la presidenta.

“Es más cómodo tener a la gente metida en casa hasta Navidades. De esa manera no me tendría que responsabilizar de nada y arriesgarme, pero es que hay que intentarlo. Lo que no podemos hacer es tener eternamente a las familias arruinadas porque entonces los problemas van a ser otros. Hemos visto imágenes en otros países incluso de saqueos en los supermercados”, aseguró Ayuso. Puedes escuchar la entrevista completa aquí.