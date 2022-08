China cerca Taiwán con sus maniobras por segundo día, una "escalada significativa" según EEUU

La atención está puesta este viernes en los dos portaaviones de la Armada china, el Liaoning y Shandong, que no han sido avistados por el momento participando en las maniobras pero tampoco se encuentran en sus puertos base.

Esta división funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán, que viven uno de sus momentos más tensos tras la visita a la isla el miércoles de la presidenta de la Cámara de Reprsentantes de EEUU, Nancy Pelosi, a la que Pekín advirtió de que respondería con contundencia.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen , calificó en las últimas horas las maniobras chinas como un “acto irresponsable” que aviva las tensiones en el Indopacífico, reclamó contención a Pekín y pidió el apoyo de la comunidad internacional. También dijo que Taiwán no contribuirá a la escalada de tensiones pero defenderá su soberanía.

Los pasos de EEUU

“Las acciones provocativas de Pekín son una escalada significativa en las acciones que, desde hace tiempo, el Gobierno chino ha tomado para cambiar el statu quo”, manifestó Kirby. No obstante, Biden prefiere ajustar sus pasos, porque la “temperatura está muy alta” con China y quiere demostrar con “acciones lo que dicen en palabras”, es decir, que no tiene intención de provocar tensiones con Pekín y que su política de casi medio siglo hacia Taiwán no ha cambiado.