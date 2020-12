Cómo evitar que el negacionismo cale en la sociedad con la llegada de la vacuna de la covid-19

“La gente todavía es cauta porque aún no se sabe qué vacuna habrá, y es lógico”, coincide Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). “En paralelo están la estrategia de las empresas al margen de la medicina y el proceso normal de generación de un nuevo producto sanitario”, explica. “Una vez se superen todos los filtros y la vacuna se ponga a disposición de las poblaciones, creo que bajará mucho la cautela y la gente empezará a ponérsela en cuanto esté disponible en las sucesivas fases”, añade.

La del coronavirus, sin embargo, se desmarca de la tendencia. Según el barómetro especial de octubre 2020 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 43,8% de la población admitía que no se vacunaría de inmediato pese a que el 62,4% consideraba entonces que habrían de tomarse medidas más exigentes para controlar la pandemia. A día de hoy, según los datos de noviembre , un 55,5% preferiría esperar a conocer los efectos antes de ponérsela frente a un 32,5% que lo haría de inmediato y al 8,4% que no se sometería a ella en ningún caso.

Los movimientos negacionistas del virus se expanden alrededor del mundo al ritmo de la propia pandemia alentados, incluso, por voces conocidas. En España unos cuantos miles de ciudadanos piensan como Miguel Bosé: hacen ruido, lanzan mensajes sin evidencia científica y siembran la duda con su difusión. Pero más allá de lo que a día de hoy implica usar como altavoz las redes sociales o marchar sin mascarilla ni distancia de seguridad al son de “lo que mata no es el virus, es el 5G”, o “detrás está Bill Gates” —no es cosa menor—, su calado no preocupa en exceso.

“En parte va a depender de los medios”, apunta Gullón. “De si, de pronto, un efecto secundario que aún no está confirmado se magnifica y en términos de comunicación se hace complicado de manejar”, señala.

“El mismo uso generalizado y la suerte de monitorización que ha acordado la UE como sistema de información conectado en toda Europa para seguir el control post-vacunación, que producirá datos inmensos, darán seguridad”, coincide Hernández. “Aunque habrá cosas que hasta largo plazo no se sabrán”.

“Hay que ser muy sinceros con lo que salga. Si los resultados dan un 90% de efectos secundarios con frecuencia leve en los pacientes hay que decirlo y ser muy transparentes con esto, porque si no, cuando la gente se la empiece a poner y lo observe puede provocar mucho rechazo. Por ejemplo, la quemazón está presente en el 100% de las personas que se someten a ella. Habrá que decirlo para que no se lo encuentren por sorpresa”, advierte.

“Hay que ser transparentes y no mentir. Se ha intentado dar seguridad con respecto a los plazos de la vacuna, por ejemplo, y se han incumplido, porque los procesos de investigación son lentos. Nada hace pensar que haya algo raro con respecto a la evaluación, que la gente tenga seguridad de que no se están acelerando procesos sin tener en cuenta los criterios que sigue cualquier otra vacuna”, recalca.

Pero, ¿y si a pesar de todo el mensaje no convence?: “Es un escenario que me cuesta plantearme”, reconoce Hernández. “La respuesta siempre ha sido muy buena en España. Confío en que los hechos hagan deseable la vacunación. Si se producen las cosas como deseamos, es decir, si la Agencia del Medicamento aprueba la vacuna y se confirma su eficacia, esa fuerza de los hechos hará diluir los mensajes de cautela, y si no los diluye habrá que seguir vacunando y monitorizando a partir de una comunicación convincente”.

Voluntariedad frente a obligatoriedad

Renunciar al consentimiento no es lo deseable para la gran mayoría de expertos, pero el mecanismo legal para imponer su obligatoriedad existe. “Hay normas que permiten al Gobierno establecer ciertas acciones en casos fundamentalmente de crisis sanitarias tales como las epidemias, con la correspondiente autorización judicial. Las autoridades competentes pueden adoptarlas por razones de urgencia y necesidad si existe un riesgo colectivo, lo que supone desplazar el principio de voluntariedad”, corrobora Nuria Garrido, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dos leyes de 1944 y 1986 ofrecen cobertura a este supuesto amparándose en la adopción de medidas que limiten derechos individuales, siempre que beneficien a la mayoría de la comunidad.