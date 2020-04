Las autonomías plantean a Illa su hoja de ruta para avanzar a la desescalada

MARISCAL via Getty Images

MARISCAL via Getty Images El ministro Salvador Illa, en el Congreso el 9 de abril de 2020.

Las comunidades autónomas presentan esta tarde a Sanidad, en el tercer Consejo Interterritorial de Salud de la semana, sus hojas de ruta para avanzar en la fase de transición a la desescalada, un encuentro en el que, no obstante, el ministro Illa expondrá los criterios y marcadores sobre los que partir.



Después de decidir aliviar el confinamiento de los niños a partir del próximo domingo, el Gobierno y las comunidades piensan en los siguientes pasos para la transición hacia nuevas fases en el control de la epidemia.



Salvador Illa cree que existen algunos criterios y marcadores sobre los que debe pivotar esta camino “inexplorado, con mucha incertidumbre y mucha complejidad”, como lo ha definido en varias ocasiones.



Son marcadores como la evolución de los casos confirmados, es decir la transmisión y la tasa de contagios (está en los últimos días en el 2%), la del sistema asistencial en unidades de atención a pacientes críticos y el número de ingresos, entre otros.



Algunas de esas pautas son de obligado cumplimiento para la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea a la hora de emprender el camino hacia esa nueva normalidad en las mejores condiciones.



En concreto, la OMS habla de seis condiciones:



1- La transmisión comunitaria debe estar controlada.



2- Disponer de capacidad para detectar, aislar casos nuevos y llevar a cabo el seguimiento de contactos.



3- Minimizar los riesgos en entornos de alta vulnerabilidad, como las residencias de mayores o los hospitales.



4- Medidas de prevención en los centros de trabajo y centros educativos.



5- Identificación y manejo de casos importados.



6- Contar con una ciudadanía implicada y concienciada con el reto que supone la desescalada.



El Gobierno lleva semanas trabajando en los planes de transición a través de un equipo interministerial compuesto por expertos en distintos ámbitos. Recientemente, también se ha constituido otro grupo de trabajo en el que participan responsables designados por las comunidades autónomas.



Illa quiere, según afirma, que esta transición a la normalidad se guíe por una actitud de “lealtad recíproca” entre el Gobierno y las autonomías porque el Estado autonómico es el marco institucional ”óptimo” -dice- para abordar esta fase hacia la normalidad.



Esta transición “gradual y lenta”, según los expertos, comenzará a producirse a mediados de mayo y, según ha dicho el ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá de nuevo el domingo con los presidente autonómicos, puede que vaya a ser asimétrica, dependiendo de la epidemiología de cada territorio, tal y como piden las comunidades.



De momento, cada comunidad ha presentado a Illa esta semana o si no lo hará esta tarde, un guión con sus indicadores.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso se ha mostrado a favor de la medida sobre los menores y ha propuesto también aliviarlo para “embarazadas o personas que por sus circunstancias necesiten salir”.



También, el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha confirmado que habrá una “desescalada asimétrica”, aunque también , según ha señalado, un cronograma y las medidas que se acuerden a nivel nacional.



Desde el País Vasco, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, también ha considerado que las comunidades tienen que trabajar con el Gobierno en el diseño de la desescalada” y también que es el momento de que “también desde Euskadi, tengamos más capacidad para trabajar en ese proceso asimétrico, siempre atendiendo a las directrices fijadas por el Ministerio de Sanidad”.



La consejería andaluza ya ha trasladado al Ministerio un plan de desescalada regional “basado en los criterios de los expertos”, aunque sus representantes no son partidario de que cada región tenga el suyo porque este proceso “tiene que hacerse desde una visión global”.



El comité de expertos que asesora el Gobierno de Canarias considera que las islas presentan ya indicadores “favorables” para plantear “un desconfinamiento controlado” y sometido a “evaluación continua”.



Canarias es la comunidad autónoma con menor incidencia de la pandemia de Covid-19 en estos momentos, con una tasa de 19,41 casos declarados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando la media del conjunto del país está en 135,65 casos.



Estas son algunos de los planteamientos que se escucharán esta tarde en Sanidad, cuyo Ministerio ultima con el Instituto de Salud Carlos III el estudio de seroprevalencia que comenzará a ponerse en marcha en las comunidades a partir de la semana que viene, aunque serán ellas las que decidirán el día.



En el estudio, que ofrecerá algunos resultados preliminares ya en las primera fase -son tres-, participarán más de 36.000 familias, que suman más de 60.000 personas, y permitirá estimar el porcentaje de la población española que ha desarrollado anticuerpos frente al nuevo coronavirus y medir por tanto su nivel de inmunidad.