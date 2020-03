Cuando la ideología es más importante que la vida

Imagínense: la Tierra; un futuro cercano. Astrónomos de la NASA detectan que el agujero negro que ocupa el centro de la Vía Láctea ha incrementado inesperadamente su actividad y se está engullendo nuestra galaxia a toda velocidad. Los datos no dejan lugar a dudas: dentro de unas pocas horas todo el sistema solar quedará desintegrado; nuestro planeta, triturado a nivel subatómico; no cabe la menor esperanza, no hay solución posible, nada que se pueda hacer. ¿Nada? ¿Seguro? ¡No! ¡Todavía tenemos tiempo para colgar cinco o seis tuits ingeniosos contra los políticos que más odiamos! Decenas, centenas de miles de españoles entran en la red social del pajarito y teclean cosas como “Tras décadas de recortes en los presupuestos científicos que nos hubieran salvado, el PP ha conseguido su objetivo final: el fin del mundo. Enhorabuena @pablocasado ” o “Irene Montero ha declarado ‘es cierto, mañana desapareceremos todos’. ¿Por qué no has dicho todos y todas? ¿No eres tan feminista @IreneMontero ?”.

Llegará el momento de pasar la factura a todos los dirigentes de todas las administraciones del Estado por su comportamiento en esta crisis. Claro que sí. Me permito predecir dos aspectos de ese juicio futuro: uno, que el gobierno de España no lo hizo es-pec-ta-cu-lar-men-te mejor ni es-pec-ta-cu-lar-men-te peor que el resto de los gobiernos de nuestro entorno, y, dos, que la distinción entre izquierda y derecha no va a ser útil para separar a los que mejor y peor obraron durante la epidemia. Hasta entonces, deberíamos recordar la máxima que recomienda no hablar si nuestras palabras no mejoran el silencio, y ponerla al día defendiendo no escribir tuits si su texto no mejora la pantalla en blanco. No escribir tuits sin preguntarnos previamente si con el tuit yo me pongo al servicio de la crisis o pongo la crisis a mi servicio. No escribir tuits que no pongan un grano de arena en la lucha contra el agujero negro de la covid-19 -sí, en femenino, lo acaba de recomendar la RAE-.