Ayuso admite que la directora de Salud no quería cambiar de fase

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este viernes en El programa de Ana Rosa (Telecinco) la dimisión de la víspera de la directora de Salud, Yolanda Fuentes, por discrepancias en la petición del paso a la fase 1 de la desescalada.

Ayuso, que este jueves admitió que no había hablado con ella, ha insistido en que “desde hace unos cuantos días quería organizar un nuevo equipo, reorganizar la Consejería” para, entre otras cosas, integrar “el trabajo” que se está realizando en las residencias. “A la vez tenemos que estar dando respuestas acerca de las siguientes fases y de cómo se encuentra la Comunidad de Madrid y por eso había encargado a Antonio Zapatero informes diferentes en estos días”, ha añadido.

“Esta directora ha decidido que no quería continuar con este paso [la petición de cambio de fase]”, ha zanjado Ayuso antes de reiterar su intención de reorganizar la Consejería. ”[Fuentes] no sabía este cambio”, y “de haberlo sabido se habría quedado”.

Según ha señalado la presidenta regional, ha hablado “con muchos médicos” y “lo que toca” es “muchísima protección” y formar a los ciudadanos. Ayuso se ha comprometido que, a partir de este sábado, proporcionará una mascarilla gratuitamente a cada madrileño, que podrán retirar en las farmacias.

Ha incidido también en que hay que “convivir” con el coronavirus: “Un criterio médico siempre es estar en la posición más precavida, pero para evitar contagios, para evitar cualquier pequeño o gran repunte entonces nos tendríamos que quedar eternamente en casa”.

“Tenemos que saber conjugar la delgada línea de la protección de los más vulnerables con la de empezar a tener una actividad relativamente normal”, ha insistido Ayuso. “Hay que empezar a reactivar la economía”.

Preguntada acerca de por qué el miércoles dudaba acerca del cambio de fase y el porqué de su cambio de actitud, ha recalcado que “en todo momento” ha antepuesto “la vida y la salud”: “Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado mucho tiempo esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que efectivamente las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión”. Puedes escuchar la entrevista completa aquí.