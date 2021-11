El caso bar 'La Paloma II': esto es lo que ocurre cuando Dabiz Muñoz habla de tu restaurante

El teléfono del bar La Paloma II, ubicado en el madrileño barrio de La Elipa, lleva desde el lunes sin parar de sonar. No es una exageración, hasta once llamadas han sido necesarias para contactar con Juan Artero, dueño de este pequeño negocio que vive en una nube gracias al cocinero de tres estrellas Michelín Dabiz Muñoz.

El mejor chef del mundo en 2021 recomendó el pasado domingo en la Cadena SER el restaurante de Juan y alabó expresamente su arroz con bogavante, plato que ha sido seña de identidad de su negocio desde hace años, como se puede ver en el toldo que protege a los clientes del sol y la lluvia a la entrada del local.

“Es un sitio de barrio, pero en el que tienen un arroz con bogavante de locos. ¡Me encanta el sitio!”, dijo Muñoz del bar La Paloma II, una frase que equivale a algo así como ganar un premio gordo de la lotería para un hostelero.

″¿Que si hemos tenido muchas llamadas? Muchísimas. Tenemos reservas hasta navidades. No quiero decir que esté completo pero se ha notado muchísimo. Tenemos los fines de semana completos y últimamente no estábamos así, ni mucho menos”, explica de forma efusiva Juan Artero al teléfono después de varios intentos de contactar con él.

Hostelero de toda la vida, Juan ha recibido con los brazos abiertos este regalo caído del cielo: “Lo hemos vivido fabulosamente bien, una noticia de estas a quien no le gusta”.

El dueño del bar estaba en su pueblo de Cuenca cuando alguien, no recuerda muy bien quién, le dijo que Dabiz Muñoz había hablado de su negocio en la radio más escuchada de España: ”¿Quién me lo pasó? ¿Una prima mía? No... ¿Mi cuñada? Fue mi cuñada que se lo había mandado su hija”.

Confiesa Artero que desde el domingo la cosa ha ido a más y han llegado incluso a colapsarle el teléfono del bar entre comensales que quieren probar su arroz con bogavante y periodistas que quieren conocer su historia.

“Fue a más a más y a más. El lunes colapsaron el teléfono y ya esto ha sido lunes, martes, miércoles, jueves y esta mañana ni te cuento lo que hay ya, pero sin parar. El teléfono sin parar”, dice alegre y sorprendido.

Muñoz desveló en la SER que él tiene un buen recuerdo del local de Juan porque, de niño, iba con sus padres cuando había algo que celebrar en la familia. Una tradición que, a día de hoy, sigue manteniendo.

El mismo buen recuerdo que tiene Muñoz de La Paloma II lo tiene el dueño de él. “Yo conozco a Dabiz Muñoz... si jugaba al fútbol con mi hijo de jovencito aquí en el Roma, en La Elipa”, afirma con cariño.

Antes de concluir la llamada y con un importante revuelo de fondo, Juan señala que no puede relevar el secreto de su ahora famosísimo arroz con bogavante. No lo hace por mantener la receta oculta, es que simplemente no lo sabe.

″Yo no soy cocinero, campeón, ahí me has pillado. Yo soy el que manda pero no soy el cocinero. Si lo supiera te lo diría”, dice antes de colgar y de invitar al autor de este reportaje a pasarse un día por allí: “Tú me dices ‘Juan, que he hablado contigo’ y te invito a un arroz que lo pruebes”.