La crucial batalla de España contra la covid: lograr un fondo de recuperación en la UE

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Pedro Sánchez llega a una reunión del Consejo Europeo en febrero de 2020.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , presentó a finales de mayo un plan de recuperación llamado Next Generation EU y valorado en 750.000 millones de euros . Un plan ambicioso para hacer frente a una de las mayores crisis económicas de la historia .

El dinero de este fondo europeo se dividía en dos partes: 500.000 millones en subvenciones y 250.000 millones en préstamos. Esta división no gusta nada a los autodenominados países frugales —Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca—, que consideran que el dinero debería llegar a las capitales mediante créditos.

BART MAAT via Getty Images

BART MAAT via Getty Images El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Haya (Países Bajos) para hablar sobre el fondo de recuperación.

Estos requisitos no son aceptables para un país como España, que necesita la llegada de ese dinero para afrontar las consecuencias de la crisis. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la economía española perderá este año entre un 10,1% y un 12,4% de su producto interior bruto (PIB). Un desplome sin precedentes.

“Es muy importante para España que las cuantías no se vean reducidas. Si se hace o se imponen muchas condiciones, no creo que sea un instrumento muy útil”, señala Llaudes.

Tampoco serían aceptables para el Gobierno la imposición de recortes en el gasto público, como ocurrió durante la crisis financiera. “Las condiciones que se exijan no pueden ser las mismas que tras la crisis de 2008, las políticas de austeridad. Esto no es como entonces, no se puede acusar de los países de mala gestión. Ahora, la situación es otra”, señala Delkáder.

Alemania busca la conciliación, pero no parece fácil