Todo ceros: el dato económico histórico (para mal) que deja el coronavirus en España

De la misma manera, al no haber ningún tipo de ingreso debido a actividades turísticas, la tarifa media diaria (ADR) y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) son también cero.



Aunque sí hubo algunos hoteles abiertos para dar alojamiento a trabajadores de servicios esenciales, de acuerdo con la normativa europea se considera que estos establecimientos no están realizando ninguna actividad turística, por lo que sus flujos no forman parte de la Encuesta de Coyuntura Hotelera.



En marzo, las pernoctaciones en hoteles se desplomaron un 61,1% la peor cifra desde que se empezaron a registrar estos datos en 1999, y el número de empleados cayó un 31%, consecuencia del parón total de la actividad que se produjo tras el decreto del estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus.