Isabel Díaz Ayuso: la réplica castiza de Donald Trump

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en abril de 2019, durante el campeonato femenino de boxeo de Madrid.

“Trump recurre a la descalificación permanente. Es una persona que intenta estar al límite del sistema cuando construye sus mensajes. En política uno está acostumbrado a ser escrupuloso en la forma de construirlos, pero Trump hace todo lo contrario. Polemiza con los medios y selecciona de forma interesada lo que ocurre. Utiliza la mentira y modifica la realidad en torno a lo que cree que le puede venir bien. Diaz Ayuso hace lo mismo, usa datos que la intentan acercar a una realidad que no tiene nada que ver con lo que pasa realmente para construir un relato. En el tratamiento de la pandemia Trump sigue una estrategia negacionista, como Ayuso diciendo que nuestros hijos se van a contagiar durante el curso y que por qué vamos a tener que confinar al 99% de la población cuando solo se ha contagiado el 1%”, arguye José Cepeda, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

El presidente estadounidense justificó , para reabrir su país, que aunque mueren muchas personas en la carretera “no significa que haya que decir a la gente que no conduzca”. No es la única coincidencia. La pandemia ha colocado un espejo gigante ante la Casa Blanca que refleja estratagemas y giros políticos a 6.104 kilómetros de distancia, en la Puerta del Sol de Madrid, sede del Gobierno autonómico.

Cuando Isabel Díaz Ayuso defendió poner fin al estado de alarma para reactivar la economía en su Comunidad dijo que “todos los días hay atropellos y no por eso prohibes los coches”. La ocurrencia llamó la atención, pero no aportó nada nuevo porque la presidenta madrileña copió, en realidad, a Donald Trump.

En el seno del Gobierno regional, colaboradores de Díaz Ayuso no entienden para nada la comparación, quizá porque aplauden disimuladamente el papel del presidente estadounidense y la construcción de una identidad madrileña que complementa al nacionalismo español.

“Yo no la percibo como Trump, la quieren pintar así. Saben que es una líder fuerte y nueva, sin mochilas, y la quieren derribar a toda costa. Todo vale. Si recuerda a Trump significa que se está dejando la piel por defender los derechos de los madrileños con igualdad frente al resto de España y en mejorar la vida de todos nosotros, entonces sí”, justifica un cargo popular en la Puerta del Sol que pide anonimato.

“Díaz Ayuso utiliza buenas dosis de nacionalismo español y madrileño. Y vincula esa identidad con su propia persona. Justo como hace Trump. Quien se mete con América se mete con él. Díaz Ayuso hace lo mismo: quien se mete con ella, se mete con Madrid. Madrid es ella y es España. Por eso, el Gobierno cuando critica su gestión ataca a Madrid y a España”, explica Cepeda. Así, la presidenta madrileña alimenta también el mito de la Antiespaña en el poder cuando el Ejecutivo atiza sus políticas. Díaz Ayuso trabaja para construir una identidad regional y usarla políticamente como ha hecho el independentismo catalán.

“Ella habla de Madrid casi como si fuera una nación. Hace una fusión respecto a las identidades. Para Trump, Estados Unidos es Estados Unidos y, para ella, Madrid es Madrid. Pero olvida que Madrid es muy plural y que el PSOE ganó las elecciones y tiene más diputados. Díaz Ayuso no deja de dar la batalla para aglutinar a la derecha y unirla. No deja de ser todo una estrategia electoral, pero en los tiempos del ‘trumpismo’ no deja de ser la primera del PP que copia ese modelo”, añade el portavoz socialista.