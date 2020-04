Pablo Motos conectó este jueves en El Hormiguero (Antena 3) con la colaboradora Nuria Roca y su marido, el escritor Juan del Val. Éste contó que ha pasado el coronavirus pero sin tener ningún síntoma.

“Me hice un test porque había estado con algunas personas que sabía que lo tenían”, aseguró. “Me sorprendí muchísimo porque no he tenido en ningún momento ningún síntoma. Esto me parece bastante preocupante porque creo que buena parte de la población esté como yo”.

El escritor detalló que había pasado 11 días aislado y que podía estar junto a su mujer porque “por fin” había dado negativo.

“O se hacen test masivos o no vamos a poder con esto”, reflexionó, coincidiendo con la opinión de Pablo Motos. Puedes ver el momento completo aquí.

El relato de Del Val despertó numerosos comentarios en Twitter, principalmente de usuarios que se preguntaban cómo había accedido al test para detectar el coronavirus, y más sin haber presentado ningún síntoma, ante las dificultades que hay para conseguirlo: