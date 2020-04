Líderes de todo el mundo exigen al G20 una respuesta global contra el coronavirus

EFE Los casos de coronavirus no paran de crecer en África.

Relevantes personalidades internacionales, entre quienes se encuentran el ex primer ministro británico Gordon Brown, el ex jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo Erik Belglöf o el director del Instituto de Asuntos Mundiales de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Jeremy Farrar, han exigido al G20 “una actuación inmediata coordinada a nivel internacional —en los próximos días— para hacer frente a las graves crisis sanitarias y económicas mundiales derivadas de la Covid-19”.

En una carta al foro internacional, principal espacio de deliberación del mundo y compuesto por las principales economías de todos los continentes, las personalidades internacionales exigen, “ahora o nunca”, un liderazgo global que actúe con urgencia y evite que la pandemia arrase en áreas vulnerables del planeta, como Asia, África y Latinoamérica.

“El comunicado de la reunión extraordinaria de los líderes del G20 el 19 de marzo reconoció la gravedad y la urgencia de la crisis de salud pública y la crisis económica, pero ahora necesitamos medidas inmediatas y específicas sobre las que podamos ponernos de acuerdo de inmediato y en la dimensión necesaria”, recoge la misiva, que especifica que estas medidas concretas pasan por “iniciativas mundiales de salud emprendidas por la OMS y medidas de emergencia para restablecer la economía”: “Para ambas cosas es necesario que los líderes mundiales se comprometan a financiar cantidades muy superiores a la capacidad actual de nuestras instituciones internacionales”, resaltan.

Garantizar la recuperación en todos los países

El documento especifica que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, la actual situación no podrá solucionarse hasta que no se resuelva la crisis sanitaria: “Y la emergencia sanitaria no se acabará solo con vencer a la enfermedad en un país, sino garantizando la recuperación de la Covid-19 en todos los países”, afirman las personalidades internacionales, que recuerdan que incluso los sistemas sanitarios más avanzados se están tambaleando con el coronavirus.

En este punto, el texto insta a los líderes mundiales a ponerse “inmediatamente de acuerdo en asignar 8.000 millones de dólares —según lo previsto por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación— a cubrir los vacíos más urgentes en la respuesta contra la Covid-19”. Las partidas específicas a las que deben destinarse esos recursos serían: 1.000 millones de dólares este año para que la OMS pueda llevar desempeñar su función, 3.000 millones de dólares para vacunas y 2.250 millones para terapias.

Conferencia mundial de donantes

“En lugar de que cada país —o cada Estado o provincia— compita por una parte de las reservas existentes, con el riesgo de un rápido aumento de precios, debemos aumentar la oferta, para lo que es necesario ayudar a la OMS”, plantean las personalidades firmantes, quienes especifican que “se necesitarán otros 35.000 millones de dólares, tal como ha destacado la OMS, para ayudar a países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables”.

“Proponemos que se convoque una conferencia mundial de donantes —con el respaldo de un Grupo de Trabajo Ejecutivo del G20— con el fin de asignar recursos a estas urgentes necesidades sanitarias mundiales”, reclaman.

Así, los firmantes de la misiva mencionan instrumentos fundamentales para esta labor como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Asimismo, reclaman a la comunidad internacional la condonación en 2020 de la deuda de los países a la AIF, “incluidos 44.000 millones de dólares que debe África, y pensar en un alivio de la deuda en el futuro”.

“La solución a largo plazo consistirá en la drástica revisión de la salud pública mundial y la transformación —con los recursos necesarios— de la arquitectura sanitaria y financiera del mundo entero”, afirman, antes de sentenciar: “La ONU, el G20 y las partes interesadas deben trabajar codo con codo para coordinar las actuaciones posteriores”.