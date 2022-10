Liz Truss dimite como primera ministra de Reino Unido tras 45 días en el cargo

“Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con su majestad el rey para decirle que renuncio como líder del Partido Conservador”, ha justificado Truss en una intervención de urgencia ante el 10 de Downing Street, con voz apagada y rugido de flashes de fondo. Hace 24 horas, en el Parlamento, dijo que no se iba a rendir, que no era una “cobarde”, pero la fuerza de su rechazo la ha tumbado.