¿Me van a devolver la cuota del gimnasio? ¿Y las entradas del concierto?

Bounce via Getty Images

Bounce via Getty Images

La mayoría de establecimientos están cerrados desde la entrada en vigor del estado de alarma, el sábado 14 de marzo. Debido a esta situación el real decreto de medidas económicas congeló los plazos existentes para las devoluciones, es decir, no corren esos 30 días. Se puede devolver el artículo una vez finalice el estado de alarma.

Si a un consumidor no le viniera bien esa fecha, se le devuelve el importe pagado. “Si se ha cancelado un evento que ya habías pagado, tienes derecho a la devolución íntegra, o bien si se ha aplazado a otra fecha, cambiarlo sin coste alguno a la nueva fecha si esta te conviene”, señalan desde la OCU .

Al igual que ocurre en el caso anterior, habría que revisar el contrato específico que se firmó en su día. Aunque lo habitual es que se llegue a un acuerdo entre el consumidor y la empresa que ofrece al servicio para no cobrar durante el tiempo que no exista.

“Deberán reembolsarte la parte proporcional por los días que no has disfrutado del servicio, debiendo igualmente de abstenerse de cobrar cantidad alguna hasta que el mismo vuelva a prestarse con normalidad”, explican desde la asociación de consumidores Facua .

No existe una normativa clara sobre este tipo de situaciones, pero la lógica dice que el gimnasio solo debería cobrar por aquellos días en los que realmente ha prestado el servicio. Es decir, la parte correspondiente entre el 1 y el 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma.

¿Y si tengo comprado un billete de avión?

El Gobierno ha restringido mucho los vuelos en España, al igual que ha ocurrido en otros países como Italia y Maltas. Muchas compañías aéreas ya han cancelado muchos de sus vuelos y ofrecen a sus clientes diferentes opciones.

“Ante esto, las aerolíneas deben devolver el dinero del billete a su pasajero o bien ofrecerle un cambio de fecha. Aunque, en la actualidad, la mayoría de las están ofreciendo un bono para utilizar en otro vuelo extendiendo la fecha del mismo. La Comisión Europea acaba de recordar la obligación a la devolución en metálico del precio del billete”, explican desde reclamador.es.

Eso sí, no existe posibilidad reclamar una indemnización por la cancelación del vuelo. “Al tratarse de una circunstancia extraordinaria, las aerolíneas no están obligadas a compensar económicamente a sus clientes. No corresponden las indemnizaciones, comprendidas entre 250 y 600 euros”, señalan.